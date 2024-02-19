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Врач перечислил заболевания, которым подвержены офисные работники
Здоровье

19 февраля, 13:05

1 мин.

Врач перечислил заболевания, которым подвержены офисные работники

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Сотрудники офиса
Фото fizkes/istockphoto.com
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Врач высшей категории кандидат медицинских наук Андрей Сахаров в эксклюзивном разговоре с «СЭ» перечислил основные заболевания, которые чаще всего встречаются у офисных работников.

«Проблемы с позвоночником, психоэмоциональные расстройства, а также артериальная гипертензия — именно этими заболеваниями обычно страдают офисные работники. Основная причина развития таких патологий — стресс и гиподинамия», — объяснил доктор.

По словам эксперта, любой стресс приводит к выбросу адреналина, что активизирует вегетативную нервную систему, а также провоцирует подъем артериального давления и тревожность.

«Получается, что стресс, который чаще всего испытывают офисные сотрудники, приводит к артериальной гипертензии и эндокринным нарушениям», — добавил медик.

Кроме того, длительная офисная нагрузка, а также нагрузка на позвоночник, малоподвижный образ жизни, провоцируют развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата и психоэмоциональных расстройств.

«Чтобы избежать негативных последствий сидячей офисной работы, следует в течение дня выходить на перерывы. Это могут быть прогулки по улице или офису. Также важно правильно питаться и соблюдать питьевой режим. Отказ от вредных привычек тоже приветствуется», — заключил эксперт.

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