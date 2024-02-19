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Остеопат объяснил, что нужно учитывать при выборе обуви
Здоровье

19 февраля, 15:45

1 мин.

Остеопат объяснил, что нужно учитывать при выборе обуви

Мария Маковей
Автор
Женская модная обувь
Фото banjongseal324/istockphoto.com
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Врач-остеопат, специалист по ортопедическим стелькам Тимофей Чернов при выборе обуви рекомендует обращать внимание на бренд и не покупать подделок. По его словам, такая обувь не только неудобная, но и может навредить здоровью стоп.

«Стельку лучше выбирать в соответствии с особенностями стопы. Среди материалов стоит отдавать предпочтение натуральным», — добавил эксперт.

Также врач посоветовал не брать обувь с каблуком выше 5 см, так как высокий подъем усиливает давление на передний отдел стопы, пишет «СЭ».

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