Остеопат объяснил, что нужно учитывать при выборе обуви

Врач-остеопат, специалист по ортопедическим стелькам Тимофей Чернов при выборе обуви рекомендует обращать внимание на бренд и не покупать подделок. По его словам, такая обувь не только неудобная, но и может навредить здоровью стоп.

«Стельку лучше выбирать в соответствии с особенностями стопы. Среди материалов стоит отдавать предпочтение натуральным», — добавил эксперт.

Также врач посоветовал не брать обувь с каблуком выше 5 см, так как высокий подъем усиливает давление на передний отдел стопы, пишет «СЭ».