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Дерматолог объяснила, как правильно загорать
Здоровье

Сегодня, 12:25

1 мин.

Дерматолог объяснила, как правильно загорать

Ксения Богданова
Загар.
Фото istockphoto.com/stockbusters
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» дерматолог, доктор эстетической медицины, кандидат медицинских наук Наталья Михайлова порекомендовала по возможности не загорать вовсе, поскольку долгое пребывание на солнце опасно для здоровья.

«Солнце и ультрафиолетовое излучение являются очень мощными повреждающими факторами, которые приводят к старению организма, вызывают мутацию клеток, могут привести к онкологическим заболеваниям, а также повреждают кожу, вызывая морщины, пигментацию и эластоз», — объяснила специалист.

По словам Михайловой, необходимый витамин D человек получает просто находясь на улице в светлое время суток. Однако для тех, кто все же хочет приобрести загар, врач дала рекомендации, как сделать это безопасно.

Для того чтобы минимизировать риски, находясь под открытым солнцем, нужно обязательно использовать солнцезащитные фильтры. Это могут быть SPF кремы или лосьоны с небольшим фактором защиты (15-30 SPF), содержащие антиоксиданты и регенеранты.

«Эти компоненты разрушают пагубное воздействие свободных радикалов, которые возникают при ультрафиолетовом излучении и способствую более быстрому восстановлению кожи», — отметила Михайлова.

Кроме того, эксперт посоветовала принимать «солнечные ванны» в определенные часы. Самое безопасное время для загара — до 11 утра и после 4 часов дня.

Польза и вред
Советы и рекомендации
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