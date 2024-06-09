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Найден способ предсказывать деменцию за девять лет до диагноза
Здоровье

Сегодня, 18:05

1 мин.

Найден способ предсказывать деменцию за девять лет до диагноза

Ксения Богданова
МРТ
Найден способ предсказывать деменцию за девять лет до диагноза.
Фото istockphoto.com/simonkr
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Ученые Лондонского университета Королевы Марии раскрыли новый способ предсказать деменцию за девять лет до постановки диагноза. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health.

Прогностический тест был разработан на основе анализа снимков функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) для выявления изменений в сети пассивного режима работы мозга. Эта сеть, объединяющая различные области мозга для выполнения определенных когнитивных функций в состоянии отдыха, первой страдает при болезни Альцгеймера.

Специалисты провели анализ сканов фМРТ более чем 1100 добровольцев. Это позволило оценить связность между десятью областями мозга. Каждому пациенту присваивалась вероятность развития деменции на основе того, насколько его связность соответствует паттерну, характерному для деменции. Затем была создана модель, чьи прогнозы сравнивались с фактическими медицинскими данными.

В итоге оказалось, что метод точно предсказывал начало деменции за девять лет до постановки официального диагноза, точность составила более 80%. Кроме того, модель смогла с точностью до двух лет предсказать, сколько времени пройдет до постановки такого диагноза.

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