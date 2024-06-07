В России успешно протестировали вакцину от любых видов рака

В России успешно завершились первые испытания вакцины против всех видов рака. Об этом рассказал глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с «Газетой.Ru».

Первое тестирование препарата провели на мышах, которым искусственно привили меланому. В ходе испытаний одним грызунам ввели вакцину, а другим — нет. Ученые выявили большую разницу в размерах опухоли между привитыми и непривитыми мышами на 15-й день, когда у животных начала работать иммунная система. В результате привитые грызуны выжили. А непривитые — умерли на 19-22 день.

«Действительно, создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии. Другое дело, как это будет реализовываться на практике», — отметил Гинцбург.

По словам ученого, данная терапевтическая вакцина создана на основе мРНК-технологий, подобно препаратам от COVID-19. Ее будут вводить уже заболевшим раком людям. Причем все вакцины будут разработаны индивидуально — с учетом конкретных особенностей пациента.

Планируется, что онкобольным в России будут вкалывать вакцину внутримышечно или прямо в опухоль. Таким образом препарат сможет распределиться по организму равномерно. Вариант введения через капельницу ученые не рассматривают, так как в этом случае неизбежно влияние на печень пациента.

«Конечно, от способа введения зависит эффективность. В ближайшее время мы будем уточнять ответ на этот вопрос», — подчеркнул Гинцбург.