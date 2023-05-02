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Сегодня, 11:35

Ученые выяснили, почему мужчины худеют в 2 раза быстрее, чем женщины

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Парень и девушка едят бургер.
Фото Freepik/cookie-studio

В ходе исследования влияния низкокалорийной диеты на организм человека ученые из Эдинбургского университета в Шотландии выяснили, что мужчины и женщины по-разному на нее реагируют. Причем происходит это только до определенного возраста. Об этом сообщили на сайте издания «Учительская газета».

Испытания с участием 42 мужчин и женщин со средней степенью ожирения показали, что за месяц низкокалорийной диеты мужчины до 45 лет сбросили 16 процентов жира, а женщины лишь 8 процентов. При этом участники старше 45 лет потеряли 10 процентов жировой ткани независимо от пола. Ученые объясняют это влиянием женских половых гормонов — эстрогенов. Однако для подтверждения этих выводов требуются более масштабные исследования с участием людей, подытожили специалисты.

Ранее мы рассказывали, как убрать живот мужчине.

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