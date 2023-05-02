Эксперты рассказали, нужно ли кипятить воду для питья

Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер и гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказали «СЭ», стоит ли кипятить воду для питья. «Этот метод один из наиболее распространенных для очистки воды и может быть эффективным для уничтожения бактерий и вирусов, которые могут в ней присутствовать. При этом кипячение не удаляет другие загрязнители, такие как химические вещества и тяжелые металлы, а также может изменять вкус и аромат воды», — пояснила Ольга Деккер.

Екатерины Кашух отметила, что при нагреве до 100 °С погибает большинство болезнетворных бактерий, снижается содержание примесей. Кипятить воду можно несколько раз подряд — от этого ее химический состав практически не меняется. Использовать такую воду лучше сразу. Если ее нужно остудить — перелейте в емкость из стекла. «Фильтрованная и бутилированная вода не способна заменить кипяченую. Производители фильтров могут утверждать, что их системы обогащают воду полезными микроэлементами. И на бутылках с питьевой водой часто пишут, что это чистейший продукт из высокогорного источника или артезианской скважины. Но с точки зрения микробиологической безопасности стандартом по-прежнему остается кипяченая вода», — резюмировала врач.

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