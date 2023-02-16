Тренер Абаева рассказала, что такое слайд-аэробика и как с ее помощью уменьшить бедра

Фитнес-тренер Зарина Абаева рассказала, что такое слайд-аэробика и кому она подходит.

«Вы, наверное, видели по ТВ соревнования по конькобежному спорту? Когда спортсмен скользит по льду, все его тело задействовано в выполнении плавных движений. Или роллер. Так вот, при занятиях слайд-аэробикой человек в особых носках, надетых поверх обуви, находится на специальной доске, а его движения похожи на скольжение. Максимальная нагрузка приходится на бедра. Одновременно занятия слайд-аэробикой позволяют выработать выносливость и укрепить сердечно-сосудистую систему», — приводит «Life.ru» слова Абаевой.

Фитнес-тренер отметила, что при регулярных занятиях можно за месяц скинуть до 10 килограммов, а объем бедер уменьшить на 7-10 сантиметров. Также она порекомендовала слайд-аэробику тем, кто устал от однообразных тренировок и хочет попробовать что-то новое.