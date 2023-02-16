Врачи назвали три главные причины мерзлявости

Врач-невролог Елена Мирошник и эндокринолог Нина Белозерская объяснили, почему некоторые люди постоянно мерзнут.

«Когда человеку постоянно бывает холодно, возникает такая вот мерзлявость — с одной стороны, ответ лежит на поверхности, и мы думаем, что это вегетативные нарушения нервной деятельности, что, в принципе, так и есть. Но нужно копнуть глубже и обследовать человека, потому как к таким вещам может приводить нарушение в работе щитовидной железы, которое влечет за собой плохую терморегуляцию организма», — приводит «Life.ru» слова Мирошник.

Белозерская отметила, что чувство постоянного холода и зябкости обычно говорит о заболевании щитовидной железы, а именно — о дефиците ее гормонов.

«Дело в том, что гормоны щитовидной железы отвечают за все обменные процессы в организме, в том числе и за термогенез. При подобных симптомах пациенту желательно сдать такой анализ, как ТТГ, — это маркер работы щитовидной железы», — добавила Белозерская.

Врачи советуют обращаться к эндокринологам, если беспокоит повышенная мерзлявость.