Психолог объяснила, как избавиться от «синдрома хорошей девочки»

Руководитель Центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Елена Кондрашева рассказала «СЭ», что такое «синдром хорошей девочки» и как от него избавиться. «Такие девушки необычайно податливы, милы со всеми, откажут себе в чем-то, но зато все сделают для других. Они никогда не выясняют отношения с мужчиной, даже если тот обидел или задел. Они принесут в офис пирог, который пекли всю ночь, и обязательно захватят по дороге кофе для начальника», — пояснила психолог. По ее словам, этот тип девушек имеет непоколебимую уверенность в том, что самая сильная любовь исцелит любую проблему, а негативные эмоции они скрывают под улыбкой, несмотря ни на что. «И вот какой нонсенс: она — такая добрая, милая, дружелюбная, спешит ко всем на помощь не хуже, чем супергерои Marvel, но при этом остается несчастной и не получает благодарности, чувствует себя недолюбленной, что бы не делала», — подчеркнула эксперт.

Всему виной родительские манипуляции: выполни все условия, только тогда ты будешь любимым ребенком, что маленькая девочка воспринимает дословно и на всю жизнь. «Чем может быть опасен такой синдром в дальнейшем? Не складываются отношения, а если и случаются, то только с абъюзерами и манипуляторами. С друзьями тоже не гладко — обращаются, когда что-то нужно, а на предложения провести совместно время придумают массу отговорок. «Комок в горле», ощущение выжатого лимона и частые болезни, несмотря ни на какие витамины, становятся вечными спутниками таких девушек», — предостерегла психолог.

Чтобы справиться с синдромом «хорошей девочки» Елена Кондрашева порекомендовала: научиться говорить «нет!», начав хотя бы с мелочей; разрешить себе злиться и проявлять свои эмоции; научиться слушать себя и выполнять свои даже самые скромные «хотелки»; составить список под названием «Со мной так нельзя», где по пунктам указать, что для вас неприятно и неприемлемо (минимум 15). «Пообщайтесь со своим «внутренним ребенком». Поймите, что выросли и сможете за себя и за него постоять. Если не можете справиться самостоятельно, пройдите консультацию у психолога. Это может быть не одна встреча, но иногда такой диалог необходим», — подытожила специалист.

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