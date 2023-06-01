Косметолог объяснила, как правильно делать массаж лица льдом
Врач-дерматовенеролог, косметолог Елена Богатова специально для «СЭ» рассказала, как правильно делать массаж лица льдом. «Если вы хотите попробовать такой массаж, для начала залейте воду в форму и поместите в морозильник, чтобы получить ледяные кубики», — пояснила специалист. Перед использованием нужно обернуть кубики льда мягкой тканью или полотенцем, чтобы избежать прямого контакта с кожей и снизить риск обморожения. «Нежно массируйте лицо льдом, двигаясь по кругу или вверх. Уделите особое внимание проблемным зонам или местам, где есть отечность и раздражение. Не держите лед на одном месте слишком долго, чтобы избежать возможного повреждения кожи», — предостерегла Елена Богатова.
После массажа лица льдом нужно обязательно нанести увлажняющий крем или сыворотку, заключила косметолог.
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