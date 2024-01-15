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Оземпик препарат для похудения: плюсы и минусы, вред для здоровья
Здоровье

Сегодня, 19:20

1 мин.

Врач объяснил, чем опасен препарат «Оземпик»

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка делает замеры талии
Фото Peopleimages/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров объяснил, что препарат «Оземпик» был разработан в качестве лекарства для больных диабетом второго типа.

В его составе содержится семаглутид, он участвует в обмене глюкозы и регуляции аппетита. Поэтому при приеме лекарства человек почти не чувствует голода, что позволяет за кратчайшие сроки сбросить лишние килограммы.

«Если человек не может похудеть, то ему надо обратиться к терапевту, эндокринологу, диетологу или нутрициологу, а не искать чудо-таблетку в интернете. Чаще всего причина лишнего веса кроется в чрезмерном потреблении калорий или эндокринных заболеваниях. Поэтому самый простой и безопасный способ похудеть — это обратиться к врачу и нормализовать питание», — отметил эксперт.

Сахаров подчеркнул, что «Оземпик» рецептурный и довольно дорогой препарат, стоимость одного шприца — от 7 тысяч рублей. Кроме того, не во всех аптеках он есть в наличии.

Также доктор предупредил о побочных эффектах «Оземпика».

«При приеме семаглутида может возникнуть тошнота, диарея, запор и расстройство пищеварения. Некоторые люди могут испытывать рвоту, отрыжку или газообразование. Но главный минус, который ждет любителей стремительного похудения — быстрый возврат потерянных килограммов. Ведь залог стройного тела — правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек», — подытожил врач.

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