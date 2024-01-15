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Ученые выяснили, что дети, живущие рядом с парками, имеют более крепкие кости
Здоровье

Сегодня, 20:45

1 мин.

Ученые выяснили, что дети, живущие рядом с парками, имеют более крепкие кости

Мария Маковей
Автор
Дети бегают в парке
Фото Kalinovskiy/istockphoto.com
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Ученые из Университета Хасселта в Бельгии в ходе эксперимента обнаружили, что дети, живущие рядом с парками (в радиусе 1 км), имеют более крепкие кости. Также у них на 65% снижен риск развития остеопороза, пишет JAMA Network Open.

Для измерения плотности костей специалисты использовали ультразвук. Также учитывались возраст, вес, рост, этническая принадлежность ребенка и уровень образования матери.

Так ученые выяснили, что повышенный уровень физической активности среди детей, которые регулярно посещают парки, играет основную роль в укреплении опорно-двигательного аппарата. Кроме того, были отмечены и другие преимущества — снижение риска развития лишнего веса, более низкое кровяное давление, улучшение умственных способностей и эмоционального состояния.

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