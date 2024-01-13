Что будет, если каждый день есть творог: отвечает нутрициолог
Творог — один из самых популярных и полезных молочных продуктов, который неизменно присутствует в рационе многих людей. Это ценный источник белка, кальция, витаминов и минералов. Вместе с нутрициологом разобрались, что произойдет, если регулярно есть творог.
Можно ли есть творог каждый день
При отсутствии противопоказаний творог можно есть в умеренных количествах ежедневно.
Рекомендуемая суточная норма потребления творога для взрослых — до 200 г. Для малышей в возрасте до года — до 20 г. Для детей старше одного года — 60-100 г.
Регулярное потребление оказывает значительное положительное влияние на здоровье всего организма.
Злоупотребление может спровоцировать обострение заболеваний почек (из-за большого содержания белка в продукте) или повысить уровень холестерина (если выбирать творог с высоким содержанием жиров).
Не рекомендуется увлекаться творогом с высоким содержанием жира (12-23%), чтобы не набрать лишний вес. Делать выбор в пользу обезжиренного продукта тоже не стоит, он не обладает богатым полезным составом.
Лучше отдать предпочтение творогу с жирностью 5-9%.
Что будет, если есть творог каждый день
Улучшается состояние костей и зубов
В составе творога много кальция, поэтому он помогает поддерживать здоровое состояние костной и хрящевой тканей, восстанавливать работоспособность нервной системы, увеличивать уровень гемоглобина в крови.
Улучшается работа сердечно-сосудистой системы
Творог нормализует уровень холестерина, укрепляет сосуды и снижает вероятность развития ишемической болезни сердца. Кроме этого, этот молочный продукт содержит железо, благодаря которому организм вырабатывает гемоглобин. Также творог снижает риск повышения артериального давления.
Увеличивается вероятность похудеть
Благодаря низкому содержанию жиров и высокому уровню белка творог — идеальный продукт для похудения. А содержащийся в нем метионин способствует жиросжиганию в организме. Этот компонент не только помогает поддерживать нормальный вес, но и предотвращает отложение жира во внутренних органах, делая творог полезным для печени и сердца.
Улучшится настроение
Потребление творога помогает справляться со стрессом. В продукте содержится триптофан, который способствует образованию серотонина — гормона счастья. А магний в составе полезен при постоянном напряжении нервной системы.
С чем лучше есть творог
Ценный в твороге кальций усваивается лучше с жирорастворимыми витаминами, поэтому синергичным продуктом здесь будет сметана.
Хорошие добавки для творога — зелень, фрукты, ягоды, которые усилят его богатый состав полезных веществ.
Не рекомендуется сочетать творог с сахаром, потому что он не позволит кальцию усвоиться, и солью, которая способствует задержке жидкости в организме.