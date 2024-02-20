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Вирус в Таиланде 2024: что это, симптомы
Здоровье

20 февраля, 15:45

1 мин.

В Таиланде началась эпидемия странного вируса

Мария Маковей
Автор
Девушка меряет температуру тела
Фото Milos Dimic/istockphoto.com
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На тайском Пхукете распространяется странный вирус. Заболевшие жалуются на непонятную болезнь, при которой несколько недель держится температура 39 градусов и жуткий кашель, наблюдается сильнейшая слабость. Отхаркивающие и противовирусные препараты не помогают. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Тем временем тайские врачи не могут поставить точный диагноз. Некоторые медики считают, что это грипп, другие — бактериальная инфекция, однако туристы не доверяют их диагнозам.

Кроме того, некоторые путешественники отмечают, что симптомы болезни не проходят даже после возвращения с отдыха.

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