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Онколог назвал привычку, которая провоцирует развитие рака
Здоровье

21 февраля, 20:30

1 мин.

Онколог назвал привычку, которая провоцирует развитие рака

Мария Маковей
Автор
Девушка берет конфеты.
Фото mediaphotos/istockphoto.com
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Врач-онколог, заведующий амбулаторным отделением онкоцентра Sofia АО «Медицина» Руслан Басанов предупреждает, что чрезмерное увлечение сладким и частые перекусы могут привести к появлению рака. Об этом пишет «СЭ».

По словам эксперта, раковым клеткам для роста и развития необходимо много глюкозы. Кроме того, переизбыток сахара в рационе приводит не только к ожирению, но и к диабету 2-го типа.

«Это состояния, при которых риск появления онкологии повышен. Если вы едите большое количество сладких продуктов, то создаете идеальную среду для развития мутировавших клеток», — заключил доктор.

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