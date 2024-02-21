Онколог назвал привычку, которая провоцирует развитие рака

Врач-онколог, заведующий амбулаторным отделением онкоцентра Sofia АО «Медицина» Руслан Басанов предупреждает, что чрезмерное увлечение сладким и частые перекусы могут привести к появлению рака. Об этом пишет «СЭ».

По словам эксперта, раковым клеткам для роста и развития необходимо много глюкозы. Кроме того, переизбыток сахара в рационе приводит не только к ожирению, но и к диабету 2-го типа.

«Это состояния, при которых риск появления онкологии повышен. Если вы едите большое количество сладких продуктов, то создаете идеальную среду для развития мутировавших клеток», — заключил доктор.