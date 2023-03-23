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Как защитить себя от рака? Инструкция от врача-окнолога

Андрей Исаев-Апостолов
Врач-онколог
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Фото Istockphoto.com/scyther5

«Как уберечься от рака», «Развития рака можно избежать, если...» — пожалуй, каждый неоднократно сталкивался с такими кричащими заголовками.

Советы могут разниться: от ежедневного употребления чайного гриба до йоги по методу непальских монахов.

К сожалению, универсальной защиты от развития злокачественной опухоли не существует. Но есть несколько правил профилактики опасного заболевания, о которых рассказал врач-онколог Андрей Исаев-Апостолов.

Почему возникает рак

Полностью обезопасить себя от онкологии невозможно, потому что в основе роста злокачественных клеток стоят сложнейшие молекулярные процессы, в которых человечество лишь недавно научилось разбираться хотя бы в общих чертах.

Сбои в генетическом коде

В 9 из 10 случаев рак возникает случайно из-за критической поломки в генетическом коде человека — в небольших объемах такие поломки естественны и происходят каждый день, но организм успешно их исправляет.

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С возрастом их становится больше, и у некоторых людей они приводят к такому печальному результату, как появление злокачественной опухоли. И да, именно поэтому рак называют «болезнью пожилых людей»: средний возраст заболевания — 60-70 лет.

Наследственность

Иногда генетические нарушения имеют наследственную природу и передаются из поколения в поколение. Тогда развитие болезни можно предсказать, но встречаются такие «семейные» опухоли лишь в 10% случаев. Подавляющее большинство злокачественных опухолей просто появляются, и защититься от них полностью невозможно.

Как снизить риск развития рака

Но это не значит, что остается только надеяться, что болезнь пройдет мимо, и предпринять ничего нельзя. Существуют доказанные способы, позволяющие если не избежать, то снизить риск появления рака в несколько раз. Все они не просто показали свою эффективность за счет крупных исследований с вовлечением десятков тысяч людей, но и логично сводятся к правилу: чем больше человек инвестирует в свое здоровье, тем больше у него шансов его сохранить.

Это касается не только онкологии. Забота о своем здоровье позволяет снизить вероятность развития инфаркта, инсульта, атеросклероза, деменции и многих других болезней.

Вот главные способы защитить себя от рака.

Отказ от вредных привычек

Курение и алкоголь значительно увеличивают риск развития злокачественных опухолей. Например, употребление табака повышает вероятность опухоли легких в 15-30 раз. Также курение может спровоцировать рост рака кишечника, почек, пищевода и полости рта.

За последние 30 лет курить в Европе и США стали меньше, что снизило частоту появления этих опухолей. При этом безопасного количества сигарет не существует: любой объем курения повышает риск онкологии, и это касается также электронных сигарет и кальянов. Зато отказ от курения уже через 10-15 лет снижает вероятность развития опухоли на 80-90%.

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Употребление алкоголя опасно не только развитием сердечно-сосудистых заболеваний и быстрым старением. Эта вредная привычка повышает риск опухолей желудка, кишечника, полости рта и репродуктивных органов. Безопасных доз алкоголя тоже не существует, но даже сокращение спиртных напитков до минимальных объемов позволит улучшить здоровье.

Кстати, недавно у нас вышла статья о том, что будет, если выпивать бутылку водки каждые выходные.

Правильное питание

Что касается диеты, ожирение — еще один фактор риска, связанный с несколькими онкологическими заболеваниями. При этом частое употребление овощей и фруктов взамен переработанного мяса, сладостей и калорийного фастфуда не только позволит сохранить фигуру, но и ощутимо снизит вероятность рака кишечника и желудка.

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Активный образ жизни

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, всего 150-300 минут физической активности в неделю уже снижают риск развития онкологических заболеваний и проблем с сердцем. Диапазон физической активности может быть очень широким — от прогулок на свежем воздухе до йоги и плавания.

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Психологическое здоровье

Стресс и тревога тоже вредны для здоровья. При всей своей шаблонности, фраза «все болезни от нервов» возникла не на пустом месте. У людей, менее подверженных стрессу, вероятность появления рака ниже, чем у тех, кто испытывает проблемы с психологическим здоровьем.

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Скрининг злокачественных заболеваний

Как мы уже выяснили, предотвратить развитие рака полностью нельзя. Но существуют доказанные методы обнаружения опухолей на ранних стадиях, когда возможно полное излечение. Скрининг показал эффективность в случае опухолей молочной железы, рака шейки матки, легких и кишечника.

Есть множество программ обследований для мужчин и женщин: большая часть из них проводится в России бесплатно в рамках диспансеризации. Бесплатно узнать о том, какие исследования показаны в каждом конкретном случае, и получить персональные рекомендации можно, например, на сайте Скрин от фонда «Не напрасно».

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Каждый человек может столкнуться с онкологическим заболеванием, но способы защитить себя и снизить вероятность не только рака, но и других болезней есть. Берегите себя и не забывайте о своем здоровье!

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Советы и рекомендации
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