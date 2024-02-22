Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Опасна ли операция «кошачий взгляд» для зрения
Здоровье

22 февраля, 15:45

1 мин.

Профессор заявил, что операция «кошачий взгляд» опасна для зрения

Мария Маковей
Автор
Девушка перед пластической операцией на глаза.
Фото dima_sidelnikov/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян рассказал порталу «Страсти», какую опасность таит в себе модная операция «кошачий взгляд».

По словам эксперта, такая процедура предполагает хирургическое вмешательство и профессиональное исполнение, поэтому риски высоки. Может сорваться нить в процессе установки, что приведет к нарушению зрения, или во время повторных процедур появится фиброз тканей.

Как отметил доктор, процедура «кошачий взгляд» может оставить после себя следы. Их видимость будет зависеть от выбранной техники.

«При эндоскопическом лифтинге мини-разрезы практически не видны. Но нужно учитывать, что любой надрез предполагает нарушение кожного покрова, поэтому даже безобидные на первый взгляд нити и инъекции могут оставить небольшие следы и гематомы. Многое также зависит от индивидуальных особенностей пациентки и регенерации ее тканей», — заключил Алексанян.

Почему могут отказать в&nbsp;пластической операции. 5 причин, по которым врач может отказать в пластической операции
Медицина
Польза и вред
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Терапевт объяснил, как избавиться от сахарной зависимости
Следующий материал
Терапевт объяснил, как избавиться от сахарной зависимости
Последние новости
26 фев 21:00
Психолог объяснила, почему возникает наркотическая зависимость
26 фев 12:45
В России сократилось число граждан с вредными привычками
25 фев 20:00
Эндокринолог назвала причины появления целлюлита
25 фев 17:10
Ученые нашли связь между красным вином и развитием рака
24 фев 20:00
Онколог назвал признаки рака желудка, которые можно заметить во время еды
dasdsadada