Невролог указал на возраст, в котором может поразить инсульт

Человек может пережить инсульт в любом возрасте. Об этом предупредил невролог Максим Сутормин, пишет портал 360.ru.

По словам врача, болезнь может возникнуть не только у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но у тех, кто страдает сахарным диабетом. В зоне риска и курильщики. Также ошибочно полагать, что инсульт — это болезнь пожилых, статистика говорит обратное.

«Заболевание молодеет, и инсультам подвержены не только люди старшего возраста, но и пациенты в возрасте 30-40 лет», — отметил эксперт.

Также Сутормин утверждает, что паралич сразу после инсульта — это миф. Все зависит от поврежденного участка мозга.

«В неврологии есть понятие «золотой час» — четыре с половиной часа, и если уложиться в них, вовремя вызвав бригаду скорой помощи, пациент может избежать тяжелых последствий», — объяснил невролог.

Врач подчеркнул, что таблетки от инсульта нет, а экстренная помощь в домашних условиях бесполезна. Необходимо незамедлительно обращаться к врачам.

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