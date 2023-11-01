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Сегодня, 22:30

Врач назвала стресс главным провокатором инсульта

Мария Маковей
Автор
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Фото istockphoto.com/ru

Постоянный стресс вредит не только нашей продуктивности и внимательности, но и способен спровоцировать инсульт. Об этом эксклюзивно для «СЭ» рассказала медицинский психолог Ирина Бабкина.

«Ирландскими учеными доказано, что частые переживания из-за проблем на работе или в личной жизни приводят к ишемическому или геморрагическому инсульту. Один стрессовый день повышает риск закупорки сосудов или кровоизлияния в мозг на 17 процентов», — объясняет эксперт.

По словам медицинского психолога, во время стресса у человека повышается пульс, артериальное давление и увеличивается частота дыхания. В крови поднимается уровень липидов — жироподобных веществ. Если организм не успевает их расходовать, они прикрепляются к внутренней стенке сосудов.

«Впоследствии сосуды сужаются, теряют упругость, что приводит к атеросклерозу, а со временем и к ишемической болезни сердца», — добавила врач.

Кроме того, многие любят «заедать» стресс продуктами, содержащими быстрые углеводы: шоколад, фастфуд, сладкая газировка, пирожные. Такая еда приводит не только к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, но и провоцирует ожирение, развитие сахарного диабета и повышение уровня холестерина.

Ранее врач рассказала, как восстановиться после стресса.

Советы и рекомендации
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