Названы самые распространенные виды рака у мужчин и женщин

Эксперты сети клиник «Евроонко» пришли к выводу, что мужчины и женщины имеют разные онкологические особенности. Об этом информирует «Life.ru».

Отмечается, что у мужчин злокачественные новообразования чаще локализуются в трахее, бронхах, легком (17%) и предстательной железе (16%). Среди женского населения, согласно статистике, в основном диагностируется рак молочной железы (23%), кожи (14%) и тела матки (8%).

Специалисты указали, что значительных изменений в течение 2020-2021 года в структуре заболеваемости не произошло.