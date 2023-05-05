Названы самые распространенные виды рака у мужчин и женщин
Эксперты сети клиник «Евроонко» пришли к выводу, что мужчины и женщины имеют разные онкологические особенности. Об этом информирует «Life.ru».
Отмечается, что у мужчин злокачественные новообразования чаще локализуются в трахее, бронхах, легком (17%) и предстательной железе (16%). Среди женского населения, согласно статистике, в основном диагностируется рак молочной железы (23%), кожи (14%) и тела матки (8%).
Специалисты указали, что значительных изменений в течение 2020-2021 года в структуре заболеваемости не произошло.
Источник: https://life.ru/p/1577098
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