Врач рассказала, что делать при слишком низком или высоком пульсе

Заведующая кардиологическим отделением Филиала НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова в Волжском Наталья Хайбулина рассказала «СЭ», что делать при нарушениях частоты пульса. «Нарушения частоты, ритма, симметричности и наполнения пульса могут свидетельствовать о сбоях в работе организма и влиять на состояние человека. Нормальным пульсом считается частота ударов от 60 до 90 в минуту. Если число ударов менее 50, то речь может идти о брадикардии, если выше — о тахикардии», — пояснила специалист.

При внезапном приступе тахикардии необходимо глубоко дышать. Также врач порекомендовала выполнить маневр Вальсальвы — прием для выравнивания давления во внутренних полостях черепа. «Суть его заключается в том, чтобы сделать сильный, но плавный выдох при зажатом рте и носе и сомкнутых голосовых связках. Однако это упражнение не рекомендуется выполнять при простудных заболеваниях. Также этот метод не подойдет для людей, страдающих сердечными заболеваниями», — предупредила заведующая кардиоотделением.

При внезапном приступе брадикардии (если пониженный пульс — не индивидуальная норма) Наталья Хайбулина посоветовала ограничить физическую активность, уложить человека на спину, подложить под ноги валик или подушку, чтобы они находились выше уровня тела. «Важно помнить, что самолечение, прием лекарственных препаратов и БАДов без диагностики и консультации с врачом, может не только не исправить ситуацию, но и навредить организму», — резюмировала Наталья Хайбулина.

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