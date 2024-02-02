Косметолог объяснила, чем опасны филлеры с маркетплейсов

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Дерматолог, косметолог Анна Лебедева подчеркнула, что использование филлеров и гиалуроновой кислоты, купленных на маркетплейсах, просто опасно для жизни.

Эксперт объяснила, что незарегистрированные препараты, продаваемые на онлайн-рынках, могут спровоцировать аллергические реакции, отек, воспаление, грануляцию, а иногда даже гангрену и смерть.

Лицензированный инъекционный препарат следует покупать только у авторизованного дилера, пишет «Доктор Питер».