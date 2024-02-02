Косметолог объяснила, чем опасны филлеры с маркетплейсов
Дерматолог, косметолог Анна Лебедева подчеркнула, что использование филлеров и гиалуроновой кислоты, купленных на маркетплейсах, просто опасно для жизни.
Эксперт объяснила, что незарегистрированные препараты, продаваемые на онлайн-рынках, могут спровоцировать аллергические реакции, отек, воспаление, грануляцию, а иногда даже гангрену и смерть.
Лицензированный инъекционный препарат следует покупать только у авторизованного дилера, пишет «Доктор Питер».
Последние новости
25 фев 20:00
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже