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Почему болит шея и спина: проблемы в гинекологии
Здоровье

3 февраля, 10:35

1 мин.

Гинеколог назвала необычную причину болей в шее и спине

Мария Маковей
Автор
У женщины болит шея
Фото Cecilie_Arcurs/istockphoto.com
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Врач-гинеколог Екатерина Волкова считает, что перименопауза — период перед наступлением менопаузы — может стать причиной появления болей в спине и шее. Недостаток эстрогенов, инсулинорезистентность и низкая физическая активность могут спровоцировать развитие таких болей.

Волкова советует подобрать оптимальную физическую нагрузку, это может быть плавание, функциональные тренировки, ЛФК. Также необходимо пересмотреть рацион, чтобы не набрать лишних килограммов, которые будут оказывать давление на позвоночник, пишет 59.ru.

Доктор предупредила, что при усилении болей стоит незамедлительно обратиться к врачу.

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