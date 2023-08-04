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Сегодня, 18:35

Медики назвали безопасные средства личной гигиены для женщин

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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Средства женской гигиены.
Фото Freepik/freepik

В беседе с порталом «Лайф.ру» 2 августа акушер-гинеколог Ирина Чмарова рассказала, что наиболее безопасными средствами личной гигиены для женщин считает прокладки. По ее словам, достаточно менять их раз в четыре часа, чтобы не переживать о своем репродуктивном здоровье.

Если же вы предпочитаете использовать тампоны, есть ряд рекомендаций, которые помогут себя обезопасить. Как пояснила СЭ врач-гинеколог Мария Филатова, менять тампоны нужно не реже одного раза в три-четыре часа (при необходимости чаще), во время сна лучше все же использовать прокладки или менструальную чашу. «Откажитесь от супервпитывающих вариантов. Используйте тампоны только в целостной индивидуальной упаковке. Соблюдайте личную гигиену и тщательно мойте руки до и после введения тампона. В последние дни менструации делайте выбор в пользу ежедневных прокладок», — резюмировала эксперт.

Ранее, 22 февраля, мы рассказывали, как избавиться от болей во время менструации.

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Советы и рекомендации
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