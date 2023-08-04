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Сегодня, 19:35

Эксперты предупредили о негативных последствиях ламинирования волос

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Вытягивают волосы утюжком.
Фото Freepik/freepik

Трихолог, косметолог Мария Халдина 4 августа в беседе с «Лентой.ру» рассказала о вреде ламинирования волос в некоторых случаях. По ее словам, ламинирование не делают на поврежденных волосах — это усугубит состояние волос, и при чувствительной коже головы, поскольку агрессивные ламинирующие растворы могут вызвать раздражение и аллергию. «Ламинирования волос следует избегать людям с тяжелыми соматическими заболеваниями. Инфракрасное или тепловое воздействие не рекомендуется при подозрении на рак, а также при гормональных болезнях, инфекциях или депрессии», — подчеркнула медик.

Стилист-парикмахер Любовь Варижук рассказала СЭ, что ламинирование волос действительно может не только сделать волосы гладкими, блестящими и защитить их от повреждений, но и перегрузить волосы, лишив объема, не говоря уже о всевозможных аллергических реакциях. «Если вы решили сделать ламинирование волос, обратитесь для начала к профессиональному стилисту за консультацией. Он определит, подходит ли процедура для вашего типа волос и их состояния», — заключила эксперт.

Ранее, 24 февраля, мы рассказывали о причинах выпадения волос.

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Советы и рекомендации
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