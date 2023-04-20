Косметолог рассказала об эффективной маске для увядающей кожи

На сайте издания «Кубанские новости» рассказали о маске, которая быстро дает эффект омоложения. По словам Елены Громкой, это уникальное свойство маски заключено в водоросли ламинарии (она же — морская капуста), которая входит в состав маски, и ее богатом химическом составе с аминокислотами, витаминами группы В, микро- и макроэлементами. «Для увядающей кожи лица ламинария — настоящая панацея. Благодаря своему составу она быстро стабилизирует уровень влаги в коже, блокирует воспалительные процессы, снимает отеки и осветляет пигментные пятна. Ламинария в целом омолаживает кожу, так как стимулирует выработку коллагена», — пояснила специалист. Также ламинария богата йодом, который подсушивает угри и делает кожу бархатистой, избавляя от чрезмерной жирности.

В домашних условиях Елена Громкая порекомендовала сделать маску с водорослями самостоятельно. Для этого одну столовую ложку порошка ламинарии (есть в аптеках) нужно залить в банке стаканом прохладной воды (горячая или даже теплая лишит водоросли полезных свойств), подойдет и минеральная вода без газа. Смесь должна настояться не менее 40 минут (можно дольше). После этого ламинарию нужно отжать от воды через марлю и наносить готовую кашицу на лицо как самостоятельную маску или использовать в качестве основы для других.

Косметолог обратила внимание на то, что в готовом виде ламинария сохраняет свои полезные свойства до пяти дней. Использовать ее можно не чаще, чем раз в неделю, поскольку йод и аскорбиновая кислота в больших количествах способны спровоцировать нежелательную реакцию, резюмировала Елена Громкая.

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