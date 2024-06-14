Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые выяснили, что рэп помогает дольше заниматься сексом
Здоровье

Сегодня, 19:25

1 мин.

Ученые выяснили, что рэп помогает дольше заниматься сексом

Мария Маковей
Автор
Пара лежит в кровати
Фото eclipse_images/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Ученые из центра ZipHealth провели опрос нескольких тысяч американских пар, а также проанализировали более 11 тысяч треков в тематических плейлистах, чтобы определить, как музыкальное сопровождение влияет на секс.

Так 68% людей, которые слушают музыку во время занятий любовью, заявили, что приятная мелодия помогает снизить беспокойство перед сексом, расслабиться и настроиться на нужную волну. А 63% респондентов сообщили, что хип-хоп, рэп и другая ритмичная музыка позволяют существенно увеличить длительность полового акта. Так средняя продолжительность секса под рэп — 31,5 минуты. А вот с электронной музыкой дела обстоят немного хуже — 27 минут.

Кроме того, 62% опрошенных уверены, что получают более высокое сексуальное удовлетворение благодаря проигрыванию хорошей композиции на заднем плане.

Что касается треков, под которые американские пары любят заниматься сексом — лидирующие позиции занимают песни Ники Минаж, The Weeknd или Deftones.

Какое время лучше всего подходит для секса. В какое время лучше заниматься сексом? Рассказывают врачи
Развлечения
2
3
Новости холдинга
Путин назвал условия для переговоров по Украине
Болезнь Мбаппе, стареющий Роналду, хаос в Германии. Главные интриги Евро-2024 по футболу
В Госдуме указали на окончательный подрыв доверия к доллару в мире
Небензя назвал целью саммита по Украине в Швейцарии ультиматум РФ

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
18:30
Врач рассказал, как алкоголь влияет на подрастающий организм
15:05
В популярных БАДах для похудения нашли плесень и бактерии
13:35
Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки денге в России
13 июн 15:25
Стоматолог объяснил, кому нельзя ставить виниры
12 июн 18:45
Кардиолог объяснил, чем опасно перегревание организма