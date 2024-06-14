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Врач рассказал, как алкоголь влияет на подрастающий организм
Здоровье

Сегодня, 18:30

1 мин.

Врач рассказал, как алкоголь влияет на подрастающий организм

Мария Маковей
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Ребенок смотрит на бокалы вина
Фото 1001slide/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал, как алкоголь сказывается на здоровье детей.

По его словам, у малолетних граждан, которые увлекаются спиртными напитками, выявляются низкорослость, истощенность, слабое развитие мускулатуры, плохая память, инфантилизм и недостаточная способность абстрактного мышления и усвоения материалов. Кроме того, наблюдается раннее развитие хронической патологии внутренних органов, такие как гастриты, гепатиты, кардиопатии, болезни щитовидной железы и почек, часто встречается туберкулез.

«Давайте не забывать и про социальные отклонения, которые проявляются в виде агрессивного поведения и садистских наклонностей», — добавил эксперт.

Также при регулярном распитии алкоголя у подростков фиксируются нарушения белкового и липидного обменов, выраженные микроциркуляторные расстройства.

«Употребление спиртного в раннем возрасте приводит к тому, что будучи уже взрослым человеком вы рискуете стать хроническим алкоголиком», — подытожил доктор.

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Польза и вред
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