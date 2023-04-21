Терапевт объяснил, почему немеют и покалывают пальцы на руках

Врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито на портале «Доктор Питер» рассказал, о чем может сигнализировать онемение и покалывание пальцев на руках. У некоторых оно возникает довольно часто, кого-то беспокоит только по ночам. Покалывание может появиться и в ногах. По словам специалиста, эти явления — следствие целой группы заболеваний, при которых в крови снижается содержание эритроцитов (красных клеток) или гемоглобина и, как результат, снабжение тканей кислородом ухудшается.

Среди причин онемения и покалывания Алексей Жито упомянул сердечно-сосудистые заболевания (например, атеросклероз сосудов верхних конечностей), эндокринные нарушения (гипотиреоз, сахарный диабет), авитаминоз. В последнем случае, ощущается также упадок сил, вялость, быстрая утомляемость, сонливость, могут выпадать волосы, ломаться ногти, кожа становится сухой, человек часто и подолгу болеет простудными заболеваниями. Однако самой страшной причиной онемения пальцев рук может быть предынсультное состояние. Ему сопутствует сильная головная боль и высокое артериальное давление. «Онемение — очень серьезный симптом, который нельзя оставлять без внимания. Часто это состояние — предвестник инфаркта миокарда. Если онемение связано с физическими повреждениями, ушибами, лучше не затягивайте, сделайте рентген и запишитесь на прием к травматологу», — резюмировал эксперт.

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