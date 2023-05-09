Дерматовенеролог объяснила, могут ли быть опасны солнцезащитные средства
Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», могут ли быть опасны солнцезащитные средства. «Безопасными в большинстве случаев считаются средства, которые содержат такие ингредиенты, как цинк оксид и титан диоксид. Они не попадают в организм и не накапливаются в тканях, при этом работают как барьер, который отражает ультрафиолетовые лучи от кожи, не поглощая их», — пояснила специалист. Также могут быть безопасными солнцезащитные средства, содержащие октокрилен и оксибензон, если использовать их по инструкции, и при условии, что на них нет аллергии.
Вызывать негативные реакции или раздражение кожи могут и средства от загара и бронзаторы, которые содержат железо, медь и алюминий. Избыток последнего связывают с развитием некоторых заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, рак молочной железы и некоторые другие. «Если заметили, что у вас появилась аллергическая реакция на средство от загара, лучше обратиться к врачу или фармацевту», — посоветовала эксперт.
По словам Елены Богатовой, некоторые производители также выпускают солнцезащитные средства без парабенов, сульфатов, фталатов и других химических веществ, вредных для здоровья. Лучше всего выбирать именно их, резюмировала врач.
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