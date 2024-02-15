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Какие растения очищают воздух в квартире и защищают от вирусов
Здоровье

15 февраля, 17:00

1 мин.

Терапевт рассказал, какие растения очистят квартиру от вирусов

Мария Маковей
Автор
Комнатные растения поливают.
Фото Ekaterina Panteley/istockphoto.com
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Врач-терапевт Тимур Асанов в беседе с Общественной службой новостей заявил, что существует ряд домашних растений, которые положительно влияют на организм, убивая болезнетворные микробы в помещении. Они содержат эфирные масла, богатые фитонцидами, — веществами, уничтожающими патогенную микрофлору.

Так убить вирусы поможет эвкалипт, который особенно эффективен в борьбе с болезнями верхних дыхательных путей. Миниатюрные цитрусовые деревья (мандарин, апельсин и лимон) отлично очистят воздух от болезнетворных бактерий.

В хвойных растениях, по словам эксперта, в большом количестве содержатся эфирные масла, обладающие антисептическим эффектом. Также поставить дома можно лаванду, она оказывает не только успокаивающий эффект, но и борется с патогенной микрофлорой в помещении.

«Лаванда больше известна как естественное успокоительное. Но оказывается, она содержит и эфирные масла с антисептическими свойствами. А используемый в кулинарии розмарин также способен бороться с патогенной микрофлорой в помещении. К слову, мощными дезинфекторами являются и банальные лук с чесноком, которые также можно выращивать на подоконнике», — заключил доктор.

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