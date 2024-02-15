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Как подготовиться к донорской сдаче крови: что нельзя делать до сдачи крови
Здоровье

15 февраля, 19:30

1 мин.

Врач рассказал, как подготовиться к донорской сдаче крови

Мария Маковей
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Донорство крови.
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
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Чтобы стать донором, нужно быть здоровым, весить более 50 кг и не иметь медицинских противопоказаний, заявил врач высшей категории Александр Горячев в эксклюзивном разговоре с «СЭ». Также эксперт отметил, что стать донорами могут только лица старше 18 лет.

«Не приходите сдавать кровь, если вы чувствуете недомогание, например, озноб, головокружение, головную боль, слабость. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя пить алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики , так как эти препараты ухудшают свертываемость крови», — добавил доктор.

Накануне и в день сдачи крови врач не рекомендует есть жирную, жареную, острую и копченую пищу, бананы, орехи, молочные продукты, яйца и масло. Это связано с тем, что большое количество жиров и белков в организме мешает разделению крови на компоненты, что делает ее непригодной для переливания.

«Не идите сдавать кровь голодными! Это самая распространенная ошибка новичков. Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак — чай, сухое печенье, кашу на воде. За час до сдачи крови не курите», — подчеркнул Горячев.

Также медик отметил, что сдавать кровь лучше с утра. В течение 3-4 часов после донации нельзя снимать и мочить повязку, а также курить.

«Избегайте в этот день тяжелых физических и спортивных нагрузок, подъема тяжестей. Полноценно и регулярно питайтесь в течение двух суток после донации и выпивайте не менее двух литров жидкости в день: соки, воду, некрепкий чай», — заключил врач.

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