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Как избавиться от сахарной зависимости: ответ врача
Здоровье

22 февраля, 20:30

1 мин.

Терапевт объяснил, как избавиться от сахарной зависимости

Мария Маковей
Автор
Девушка смотрит на пирожные.
Фото wundervisuals/istockphoto.com
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Врач-эндокринолог, терапевт Илья Луконин в разговоре с «СЭ» рассказал, как постепенно сократить количество сахара в рационе и избавиться от сахарной зависимости. По его словам, первое, что необходимо сделать — это отказаться от сладостей по утрам.

«Выбирайте на завтрак углеводы с высоким содержанием клетчатки (например, овсянку или цельнозерновой тост) и сочетайте их с белком (например, омлетом или творогом). Для сладости можно добавить банан», — объяснила доктор.

Следующий шаг — найти полезную замену сладкому. Это могут быть горький шоколад или фрукты. Еще можно пойти в специальный магазин, где продаются сладости с минимальным содержанием сахара или без него, добавил доктор.

Также доктор советует не отказываться от сахара резко, везде нужен баланс. Организму необходимо время, чтобы привыкнуть к новой привычке. Поэтому сладости могут присутствовать в рационе, но не на постоянной основе, а по особым случаям.

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