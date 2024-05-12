Что такое гормональный сбой и как его распознать: рассказывают врачи
Гормоны — органические вещества, которые вырабатываются в железах и регулируют деятельность организма. Благодаря им происходят обмен веществ, изменение температуры, засыпание, пробуждение и другие процессы. Любое отклонение от нормы выработки гормонов может повлечь серьезные изменения в организме.
Эндокринолог Мария Ожиганова и кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказали, что такое гормональный сбой, как его распознать и в какой момент идти к врачу.
Что такое гормональный сбой
Гормональный сбой — это заболевание, связанное со снижением или увеличением выработки гормонов в щитовидной и паращитовидной железах, поджелудочной железе, гипофизе, гипоталамусе, надпочечниках и в других органах.
Нарушение нормальной выработки гормонов может возникнуть по разным причинам. В их числе:
-
нарушение режима сна;
-
повышенные психоэмоциональные нагрузки;
-
самостоятельный прием оральных контрацептивов и других гормональных препаратов;
-
заболевания щитовидной железы и других органов;
-
неправильное питание (переедание или недоедание, однообразный рацион);
-
низкая двигательная активность;
-
состояние беременности или климакс у женщин.
Гормональный сбой существенно влияет на физическое и психическое здоровье. Своевременное распознавание симптомов имеет решающее значение качественного лечения.
Как распознать гормональный сбой
Симптомы могут варьироваться в зависимости от конкретного гормона, количество которого нарушено в ту или иную сторону. Но есть и некоторые общие признаки.
Изменения на коже
-
гиперпигментация;
-
«грязные» локти, грубая кожа, сухость;
-
стрии (растяжки) на теле, которые возникают из-за растяжения или разрыва эластичных волокон;
-
акне;
-
выпадение волос.
Сердечно-сосудистые проявления
-
тахикардия (учащение сердцебиения);
-
брадикардия (аномальное замедление сердечного ритма);
-
повышение или понижение артериального давления.
Проблемы с пищеварением и выделительной системой
-
снижение аппетита (иногда с пристрастием к соленой пище);
-
тошнота, рвота;
-
затрудненное глотание;
-
интенсивные, острые боли в животе;
-
недержание или, напротив, задержка мочи;
-
полиурия (увеличенное образование мочи);
-
запор или диарея;
-
необъяснимое увеличение или потеря веса.
Проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата
-
увеличение кистей и стоп;
-
низкотравматичные переломы (то есть когда кости ломаются при не очень серьезных травмах);
-
слабость мышц тазового пояса и бедер, сопровождающаяся мышечной атрофией.
Нарушения работы репродуктивной системы
У мужчин:
-
эректильная дисфункция, снижение либидо;
-
увеличение размеров грудных желез.
У женщин:
-
снижение либидо;
-
бесплодие (проблемы с зачатием или вынашиванием);
-
нерегулярные, обильные или болезненные менструации, или отсутствие менструаций в течение нескольких месяцев.
Проблемы со стороны нервной системы
-
постоянные головные боли и головокружения;
-
сонливость, заторможенность или, напротив, бессонница и раннее пробуждение;
-
чрезмерная усталость;
-
эпилептические припадки, судорожный синдром;
-
депрессии и психозы с галлюцинациями,
-
беспричинные изменения настроения;
-
повышенная тревожность, раздражительность.
Также можно наблюдать изменения зрения и слуха: боль в глазных яблоках, экзофтальм (резкое выпячивание глазного яблока), снижение слуха. Все перечисленное — это лишь часть симптомов.
Как вернуть в норму гормональный фон
Прежде всего нужно убедиться, что причина изменений в организме — именно гормональный сбой. Признаки многих заболеваний и их проявлений очень похожи.
Слабость, снижение либидо, акне, выпадение волос могут быть связаны не только с гормональным сбоем. Это может быть железодефицит, нарушение режима сна и бодрствования, недостаточное поступление белка в пищу, переутомления.
Поэтому нужно ориентироваться не на симптомы, а на результаты обследований. Для этого нужно сходить к врачу. Список конкретных обследований доктор будет определять индивидуально. В большинстве случаев врач предложит такие виды диагностики:
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общий анализ мочи;
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общий анализ крови;
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кровь на гормоны (обычно проверяются гормоны щитовидной железы, половые гормоны, гипофиза и надпочечников);
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УЗИ щитовидной железы и органов малого таза.
Если выяснится, что болезненное состояние организма действительно вызвано дисбалансом, врач предложит пройти лечение. Оно тоже назначается индивидуально и далеко не всегда подразумевает гормональную терапию. Иногда «назначается» изменение образа жизни, регулярные физические упражнения и здоровое питание.
Некоторые альтернативные методы лечения (такие как акупунктура, йога и медитация) помогают снизить стресс и улучшить общее самочувствие, что может быть полезно при гормональном сбое.