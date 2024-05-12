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Гормональный сбой: что это такое, причины и симптомы, диагностика и лечение
Здоровье

Сегодня, 10:00

6 мин.

Что такое гормональный сбой и как его распознать: рассказывают врачи

М. Ожиганова , М. Кутушов , М. Сальникова
У девушки болит голова
Фото istockphoto.com/fizkes
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Гормоны — органические вещества, которые вырабатываются в железах и регулируют деятельность организма. Благодаря им происходят обмен веществ, изменение температуры, засыпание, пробуждение и другие процессы. Любое отклонение от нормы выработки гормонов может повлечь серьезные изменения в организме.

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Эндокринолог Мария Ожиганова и кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказали, что такое гормональный сбой, как его распознать и в какой момент идти к врачу.

Что такое гормональный сбой

Гормональный сбой — это заболевание, связанное со снижением или увеличением выработки гормонов в щитовидной и паращитовидной железах, поджелудочной железе, гипофизе, гипоталамусе, надпочечниках и в других органах.

Нарушение нормальной выработки гормонов может возникнуть по разным причинам. В их числе:

  • нарушение режима сна;

  • повышенные психоэмоциональные нагрузки;

  • самостоятельный прием оральных контрацептивов и других гормональных препаратов;

  • заболевания щитовидной железы и других органов;

  • неправильное питание (переедание или недоедание, однообразный рацион);

  • низкая двигательная активность;

  • состояние беременности или климакс у женщин.

Гормональный сбой существенно влияет на физическое и психическое здоровье. Своевременное распознавание симптомов имеет решающее значение качественного лечения.
Михаил Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук

Как распознать гормональный сбой

Симптомы могут варьироваться в зависимости от конкретного гормона, количество которого нарушено в ту или иную сторону. Но есть и некоторые общие признаки.

Изменения на коже

  • гиперпигментация;

  • «грязные» локти, грубая кожа, сухость;

  • стрии (растяжки) на теле, которые возникают из-за растяжения или разрыва эластичных волокон;

  • акне;

  • выпадение волос.

Сердечно-сосудистые проявления

  • тахикардия (учащение сердцебиения);

  • брадикардия (аномальное замедление сердечного ритма);

  • повышение или понижение артериального давления.

Проблемы с пищеварением и выделительной системой

  • снижение аппетита (иногда с пристрастием к соленой пище);

  • тошнота, рвота;

  • затрудненное глотание;

  • интенсивные, острые боли в животе;

  • недержание или, напротив, задержка мочи;

  • полиурия (увеличенное образование мочи);

  • запор или диарея;

  • необъяснимое увеличение или потеря веса.

Проблемы с жкт
Фото istockphoto.com/Chinnapong

Проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата

  • увеличение кистей и стоп;

  • низкотравматичные переломы (то есть когда кости ломаются при не очень серьезных травмах);

  • слабость мышц тазового пояса и бедер, сопровождающаяся мышечной атрофией.

Нарушения работы репродуктивной системы

У мужчин:

  • эректильная дисфункция, снижение либидо;

  • увеличение размеров грудных желез.

У женщин:

  • снижение либидо;

  • бесплодие (проблемы с зачатием или вынашиванием);

  • нерегулярные, обильные или болезненные менструации, или отсутствие менструаций в течение нескольких месяцев.

Проблемы со стороны нервной системы

  • постоянные головные боли и головокружения;

  • сонливость, заторможенность или, напротив, бессонница и раннее пробуждение;

  • чрезмерная усталость;

  • эпилептические припадки, судорожный синдром;

  • депрессии и психозы с галлюцинациями,

  • беспричинные изменения настроения;

  • повышенная тревожность, раздражительность.

Также можно наблюдать изменения зрения и слуха: боль в глазных яблоках, экзофтальм (резкое выпячивание глазного яблока), снижение слуха. Все перечисленное — это лишь часть симптомов.
Мария Ожиганова
Врач-эндокринолог

Как вернуть в норму гормональный фон

Прежде всего нужно убедиться, что причина изменений в организме — именно гормональный сбой. Признаки многих заболеваний и их проявлений очень похожи.

Слабость, снижение либидо, акне, выпадение волос могут быть связаны не только с гормональным сбоем. Это может быть железодефицит, нарушение режима сна и бодрствования, недостаточное поступление белка в пищу, переутомления.
Мария Ожиганова
Врач-эндокринолог

Поэтому нужно ориентироваться не на симптомы, а на результаты обследований. Для этого нужно сходить к врачу. Список конкретных обследований доктор будет определять индивидуально. В большинстве случаев врач предложит такие виды диагностики:

  • общий анализ мочи;

  • общий анализ крови;

  • кровь на гормоны (обычно проверяются гормоны щитовидной железы, половые гормоны, гипофиза и надпочечников);

  • УЗИ щитовидной железы и органов малого таза.

Щитовидная железа
Фото istockphoto.com/Ugur Karakoc

Если выяснится, что болезненное состояние организма действительно вызвано дисбалансом, врач предложит пройти лечение. Оно тоже назначается индивидуально и далеко не всегда подразумевает гормональную терапию. Иногда «назначается» изменение образа жизни, регулярные физические упражнения и здоровое питание.

Некоторые альтернативные методы лечения (такие как акупунктура, йога и медитация) помогают снизить стресс и улучшить общее самочувствие, что может быть полезно при гормональном сбое.
Михаил Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
Популярные вопросы
Можно ли предотвратить гормональный сбой?
Нарушения в работе организма предсказать невозможно. Но шансы столкнуться с гормональным сбоем ниже у людей, которые ведут здоровый образ жизни. То есть спят не меньше восьми часов, избегают стресса, дают себе посильную физическую нагрузку, а также разнообразно и полноценно питаются.
Как понять, что нужно проверить гормональный фон?
Если вы не работаете на износ, достаточно спите, успеваете вовремя поесть и не имеете проблем со здоровьем, к врачу можно не торопиться. И наоборот: если вы входите в группу риска и замечаете у себя какие-то проблемы с организмом, стоит сходить к доктору. Хотя бы для того, чтобы удостовериться, что все в порядке.
Можно ли принимать какие-то пищевые добавки для профилактики гормонального сбоя?
Избыток полезных веществ в организме не менее опасен, чем их недостаток. Поэтому без рекомендации врача не стоит принимать витамины и тем более лекарства.
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