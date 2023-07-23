Гинеколог рассказала о том, как сохранить яйцеклетки

Уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала, что средний возраст первых родов в России составляет 29,5 лет, вторых — после 33 лет, а третьих — после 35. «Фертильность у женщины снижается после 27 лет на 50%, а после 35 лет остается только 5% вероятности забеременеть», — обратилась специалист к медицинской статистике.

По ее словам, качество яйцеклеток у современных женщин снижается быстрее из-за плохой экологии, неправильного питания и вредных привычек, и чем позже наступает беременность, тем больше генетических и хромосомных аномалий может быть у ребенка. Об этом 18 июля сообщили на портале 360°.

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала СЭ, что в каждой женщине заложены свои биологические часы. По ее словам, сохранить яйцеклетки с помощью гормональных контрацептивов, которые содержат женские половые гормоны (аналоги эстрогенов и прогестерона) и замедляют созревание яйцеклетки, не получится.

«Фолликулы как мотыльки — если не умирают, сгорев у фонаря, то делают это по осени, потому что природу не обманешь. При этом один из важнейших факторов — генетика, доставшаяся по материнской линии. Так, что если вы планируете стать мамой когда-нибудь потом и переживаете, что яйцеклетки могут не дожить, подумайте насчет насчет заморозки яйцеклеток — эта процедура становится все популярнее и доступнее», — пояснила специалист.

Ранее, 20 ноября 2021 года, мы рассказывали, как планировать беременность.