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Сегодня, 14:50

Инфекционист рассказал, как определить, что у вас паразиты

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка с собакой.
Фото Freepik/prostooleh

Врач-инфекционист клиники академика Ройтберга, доцент медицинских наук Владимир Неронов рассказал «СЭ», как определить, что у вас появились паразиты. «Черви-паразиты живут благодаря растениям, животным и людям. Они отравляют организм человека и могут привести к аллергическим реакциям, нарушению работы пищеварительного тракта, головным болям и прочим негативным последствиям», — пояснил специалист. По его словам, определить наличие паразита с первого взгляда достаточно сложно. Заражение может произойти через контакт с грязной едой и предметами. «Если вы не вымыли руки или съели нечистые овощи и фрукты, вероятность инфицирования довольно высока. Взаимодействие с домашними животными тоже может стать угрозой появления паразитов. Подцепить «незваных гостей» также несложно при случайном заглатывании воды в водоемах», — подчеркнул врач.

Попадая в организм, паразит начинает питаться человеческими тканями и размножаться. У человека повышается утомляемость, дестабилизируется аппетит, усиливаются головные боли, страдает работа пищеварительного тракта. Симптомами заражения могут быть боли в животе, поносы, запоры, рвота, анальный зуд, повышение чувствительности к аллергенам. «Возможно появление не только кожных высыпаний, но и бронхиальной астмы. Паразиты активно подрывают иммунную систему. Они могут травмировать стенки органов и вызывать воспалительные процессы, замедляя обмен веществ и разрушая микрофлору. Из-за этого организм испытывает нехватку нутриентов, минералов и витаминов», — предупредил эксперт.

По словам Владимира Неронова, среди признаков, которые помогут вовремя выявить наличие паразитов в организме — cкрип зубами во сне, шелушение пальцев на руках и ногах, аллергические высыпания на коже, особенно в области век. «Серьезными сигналами паразитоза могут быть слишком обильное слюноотделение по ночам и утрам, повышенное чувство голода вплоть до обморочного состояния, отечность, снижение уровня гемоглобина, а также хроническая усталость», — подытожил врач.

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