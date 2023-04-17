Эксперты рассказали, как часто можно выпрямлять волосы

На портале Byrdie рассказали о том, как часто можно выпрямлять волосы. Утюжок и другие горячие инструменты могут повредить структуру волос, особенно если применять эти приборы слишком часто и неправильно. Безопасное выпрямление возможно, но оно утомительно и занимает много времени, поскольку требует нанесения термозащиты, осторожности с участками, склонными к ломкости, и использования правильной температуры, соответствующей типу волос.

То, как часто можно выпрямлять волосы, по мнению парикмахеров Джейсона Ли и Аарона Грения, зависит от типа волос, состояния прядей и техники (то есть того, как вы это делаете). «Обычно лучше всего выпрямлять волосы максимум два-три раза в неделю, хотя это зависит от ситуации. Прямые и тонкие пряди более подвержены повреждениям, поэтому частоту их выпрямления лучше свести к минимуму и поддерживать при этом низкую температуру. Волнистые, кудрявые и вьющиеся волосы потребуют более высокой температуры, чтобы утюжок был эффективен, но вы все равно не должны забывать о том, как часто и как долго нагреваете свои волосы», — порекомендовали стилисты портала Byrdie.

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