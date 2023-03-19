Эксперт рассказала, как правильно ухаживать за сухими волосами

Бренд-менеджер профессиональной системы ухода Stylist Pro Татьяна Романенко специально для «СЭ» рассказала, как привести в порядок сухие волосы. «Это может быть как врожденным свойством, так и результатом неправильного ухода. В любом случае, ломкие и пористые волосы требуют особенно бережной заботы», — предупредила эксперт.

Если вас беспокоит сухость и ломкость волос, Татьяна Романенко порекомендовала в ежедневном уходе отказаться от шампуней с подсушивающими компонентами (цинк, глина и прочие) и отдавать предпочтение мягкому средству с увлажняющими компонентами, а для глубокой очистки кожи головы — пилингу. «Важное правило мытья волос — шампунь нужно вспенить в руках до нанесения и промывать пеной только корни. Не надо наносить шампунь на всю длину, поскольку грязь и так смоется при ополаскивании вместе с пеной», — пояснила специалист. Если даже после деликатного мытья волосы сильно путаются и «скрипят», можно нанести небольшое количество бальзама или кондиционера на длину до промывания шампунем по методу Pre-Poo (Pre-Shampoo).

Обязательным условием в уходе за сухими волосами, по мнению Татьяны Романенко, будут средства из одной линейки, включая маски и кондиционер с увлажняющими и восстанавливающими компонентами (экстракт алоэ-вера, глицерин, пантенол, коллаген, гиалуроновая кислота, кератин), а также несмываемые уходы (сыворотка, флюид, крем или масло). Если не удается совсем отказаться от горячих укладок, стоит минимизировать частоту их использования и всегда применять качественную термозащиту. «Хорошая альтернатива укладке горячим инструментом — шелковая «плойка» для волос. С ее помощью можно получить объемные локоны всего за одну ночь без вреда для волос. Вместо лаков сильной фиксации используйте пенку с увлажняющими компонентами», — заключила эксперт.

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