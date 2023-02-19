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Сегодня, 21:00

Эксперт Кокорев рассказал, как правильно дышать во время упражнений на пресс

Алина Савинова
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Старший преподаватель кафедры физической культуры ГУУ Денис Кокорев рассказал, какие ошибки совершают люди во время упражнений на пресс.

«Первая ошибка при выполнении упражнений на прямую мышцу живота, таких как подъемы ног, подъемы корпуса: новички часто выполняют их с практически прямой спиной, то есть забывают про основную функцию прямой мышцы живота. Для того чтобы ее включить в работу, необходимо ее сократить, скручиваясь и сгибая позвоночный столб, то есть сократить точки крепления прямой мышцы.

Еще одна ошибка — неправильное дыхание при выполнении упражнений. Крайне важно выдыхать на усилии, чтобы гораздо лучше сокращались мышцы и не было избыточного давления в брюшной полости. Также важно соблюдать частоту тренировок. Часто бытует мнение среди посетителей фитнес-клубов и среди некоторых профессиональных атлетов, что полноценно тренировать пресс, как и все остальные мышечные группы, не нужно и достаточно одного-двух упражнений по два-три подхода в конце тренировки. Таким образом, получается, что чаще всего дают нагрузку в основном на прямую мышцу, не учитывая то, что область живота формирует комплекс мышечных групп, таких как прямая мышца, сгибающая позвоночник, поперечная мышца", — приводит «Life.ru» слова Кокорева.

Четвертая ошибка, по мнению эксперта, — «читинг», когда новички выполняют упражнения с чрезмерной нагрузкой, но не имеют на это должной подготовки.

Источник: https://life.ru/p/1559719
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