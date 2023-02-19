Психолог Гамаюн рассказала, как повысить самооценку после развода

Психолог Элена Гамаюн объяснила, как действовать после разрыва, чтобы обрести уверенность в себе.

«Первое, с чего нужно начать возрождение после развода, это, конечно же, освобождение от пережитого стресса. Очень хорошо в этом помогает, например, смена картинки перед глазами: можно куда-то поехать отдохнуть, познакомиться с новыми интересными людьми, поменять немножко восприятие, дать себе время восстановить силы и прийти в состояние равновесия. Мыслите позитивно! «Я могу встретить достойного мужчину», «Я могу поменять жизнь к лучшему», «Я могу делать то, что я хочу». Помните, что никто не вправе вас ограничивать и останавливать, потому что теперь вы хозяйка своей судьбы, собственной жизни.

А если вы получили какие-то сильные душевные травмы, разочарование, не будет лишним обратиться к профессиональному психологу. Обязательно нужно пройтись по всем травмам, по всем стрессам, разгрузиться, убрать то, что беспокоит», — приводит «Life.ru» слова Гамаюн.

Также психолог посоветовала найти хобби или занятие, на которое раньше не было времени или возможностей, сменить образ и имидж. Кроме того, нужно постараться убрать из дома вещи, напоминающие о бывшем супруге.