Доктор назвала 5 ранних признаков нехватки витамина В12

Доктор Анджела Рай рассказала, что определить дефицит витамина В12 можно по ряду признаков. Чаще всего он встречается у пожилых людей. Об этом сообщает портал Ferra.ru.

«Усвоение витамина B12 — сложный процесс, который с возрастом часто становится менее эффективным. Связано это с худшим всасыванием питательных веществ и с неполноценной диетой», — пояснила специалист. По ее словам, для усвоения витамина В12 необходима желудочная кислота, выработка которой с возрастом снижается, чем и объясняется дефицит витамина у пожилых людей.

К признакам нехватки витамина В12 доктор Анджела Рай отнесла чувство усталости и вялость. Также сигнализировать о дефиците могут плохой аппетит, бледная кожа, язвочки во рту и болезненный, красный язык.

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