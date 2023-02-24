Названы неожиданные признаки, сигнализирующие о раке кожи

Основатель проекта «Онкомир», разработчик системы функционального профилактического антиракового питания Дмитрий Фурсов и доцент кафедры фармакологии и фармации ПГНИУ, кандидат фармацевтических наук Екатерина Третьякова рассказали «СЭ», что не все признаки рака кожи настолько очевидны, как мы привыкли думать. «Рак кожи — один из самых распространенных и может возникнуть, независимо от возраста и пола. Первый и наиболее очевидный симптом — появление новых родинок или изменение старых. Но рак кожи может развиваться не только на родинках, но и на других участках кожи, на месте ожогов, ран, шрамов», — пояснили специалисты.

По словам Дмитрия Фурсова и Екатерины Третьяковой, насторожить должно появление болезненности, зуда или жжения на коже, необычные изменения ее цвета, отек, кровоточивость (в том числе слизистых), незаживающие длительное время раны, язвы или прыщики, роговые наросты. Некоторые виды рака кожи могут иметь вид «жемчужины», другие похожи на шрамы или рубцы, появившиеся без причины. «Если вы обнаружите кровоточивость после бритья, это может быть признаком базально-клеточной или плоскоклеточной карциномы. Рак делает кожу более хрупкой», — пояснил основатель проекта «Онкомир». Внезапно появившаяся темная вертикальная линия на ногте, по словам Екатерины Третьяковой, имеющая несколько разных оттенков коричневого и черного, по ширине полосы превышающая 3 мм, — еще один необычный признак меланомы, резюмировала эксперт.

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