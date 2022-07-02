Чем опасна анемия и как не допустить ее появления? Советы экспертов

Что такое анемия, первые признаки и как ее избежать, ответили врачи Андрей Титаренко и Максим Шулепов.

Что такое анемия?

Анемия присутствует у трети населения планеты и заболеванием в полной мере не является. Это симптом, сигнализирующий о снижении концентрации в крови и изменении качественного состава железосодержащего белка гемоглобина и/или эритроцитов (красные кровяные тельца), призванных насыщать ткани нашего организма кислородом. Сопутствует он различным заболеваниям и патологическим состояниям, связанным с первичным поражением системы кровоснабжения либо не зависящим от него.

Это могут быть:

систематические нарушения в работе желудочно-кишечного тракта;

язвы и полипы;

хронические заболевания почек;

наличие онкологии;

воспалительные процессы и инфекции;

глистные поражения и пр.

Важно понимать: чем бы анемия ни была спровоцирована, она ведет к снижению дыхательной функции крови и, как следствие, к кислородному голоданию.

Кардиохирург высшей категории Андрей Юрьевич Титаренко рассказал об опасности проявлений данной патологии: «Мои пациенты — это люди, уже перенесшие инфаркт и зачастую имеющие сопутствующие заболевания. Для них анемия — очень угрожающая ситуация, так как сердце и без того страдает от нехватки кислорода. Наличие анемии всегда вносит коррективы в лечение, поскольку может привести к летальному исходу даже пациента, благополучно перенесшего операцию, если ее вовремя не распознать. Анемия опасна и для здорового человека, может стать причиной внезапной сердечной смерти, влиять и на другие системы нашего организма: на наш гормональный фон, на наши природные циклы, в частности у девушек, на мозговую деятельность, умственные способности, на работоспособность, на способность высыпаться, отдыхать и наслаждаться жизнью».

Также эксперт отметил, что в современном мире никто не застрахован от серьезных травм или желудочно-кишечного кровотечения и, как следствие, анемии: «Ежедневно мы потребляем множество агрессивных веществ, которые негативно сказываются на слизистой желудка. Они могут вызывать появление эрозий и язв. За этим нужно следить, контролировать».

Способны повлиять на наш гемоглобин и различные модные life-style течения в области питания. Часто молодые девушки по тем или иным мировоззрениям решают приобщиться к вегетарианству, отказываются от употребления мяса и тем самым ограничивают поступление необходимых «материалов» для кроветворения, рискуя получить как итог анемию.

Нормы содержания гемоглобина в крови

Чем ниже уровень гемоглобина, тем тяжелее протекает анемия. Нормы содержания гемоглобина могут различаться в зависимости от пола и возраста. При снижении гемоглобина ниже 130 г/л у мужчин и ниже 115 г/л у женщин диагностируется анемия. В силу физиологии прекрасный пол более склонен к появлению этого симптома. Если говорить о возрасте, то наибольшую подверженность имеют пожилые люди и дети.

Андрей Юрьевич отметил: если человек страдает каким-то сердечно-сосудистым заболеванием — ишемическая болезнь сердца, патология аортального клапана, — то падение гемоглобина ниже 100 г/л опасно и может спровоцировать повторный инфаркт, загрудинные боли, стенокардию, ишемический инсульт, снижение физической активности и переносимости нагрузок.

Прием у врача. Фото Global Look Press

Причины возникновения анемии

При определении анемии важно все, включая возраст, наличие профессиональных вредностей, состав рациона, наличие сопутствующих заболеваний, прием лекарственных препаратов, наследственность и пр.

Способствует анемии:

одностороннее питание;

недостаток витаминов;

нерегулярный прием пищи;

перенесенные ОРВИ, коронавирус и другие инфекции;

имеющиеся глистные поражения.

Специалист предупреждает, что любые ограничения рациона, внедрение монодиет, вегетарианства или неправильного питания способны привести к анемии: «Пациенты с сочетанием заболеваний сердечно-сосудистой системы с патологиями печени или почек значительно ограничены в потреблении продуктов, поэтому у них часто можно встретить анемию той или иной степени выраженности».

Зачастую анемия возникает из-за кровопотери:

кровотечение из ран;

носовое кровотечение;

маточное кровотечение;

кишечное кровотечение и в полости живота и/или плевры;

большие гематомы.

Острой считается потеря более 500-700 мл крови (у взрослых) в течение короткого промежутка времени. Ситуация усугубляется, если процесс становится хроническим: обильные и длительные менструации, язва желудка, рак, геморрой, проведение процедур гемодиализа и пр. Со временем они истощают запасы железа в организме, что ведет к нарушению синтеза гемоглобина и процесса транспортировки кислорода и углекислоты в тканях и легких.

Возможны анемии вследствие нарушенного кроветворения, а именно:

нарушения регуляции образования эритроцитов;

недостаточного поступления в организм компонентов, необходимых для образования эритроцитов, а также из-за снижения всасывания железа или уровня белков, являющихся его переносчиками (витамина В6, витамина В12, фолиевой кислоты и др.) в результате различных заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта, а также постоперационных вмешательств;

нарушения регуляции образования эритроцитов;

интоксикации клеток костного мозга или образования в нем вторичных очагов опухолевых клеток (метастаз).

Другой вид анемии — гемолитические, появлению которых способствует повышенное разрушение эритроцитов под воздействием как наследственных, связанных с генетическими дефектами, так и приобретенных факторов, обусловленных разрушением эритроцитов паразитами или в результате воздействия антител, механических и химических повреждений оболочки, недостатка витаминов.

Развитие анемии возможно на фоне приема некоторых лекарств:

противоопухолевых;

антибактериальных;

противопротозойных;

противовирусных;

противовоспалительных;

противоревматических;

противоэпилептических и антипсихотических.

Анализ крови. Фото Global Look Press

Как проявляется анемия?

Степень выраженности анемии зависит от тяжести заболевания и скорости его развития. Зачастую анемия протекает без ярко выраженных проявлений, и замечают ее случайно в ходе лабораторных исследований. Чем ниже гемоглобин и чем быстрее развивается анемия, тем более выражена клиническая картина.

Кардиохирург отметил, что хронические анемии возникают длительное время, протекают незаметно и могут длиться месяцами, до года: «Человек может не замечать проблему, ее заметят окружающие: бледность, вялость, адинамичность. Самостоятельно следует обратить внимание на слабость, усталость, утомляемость, снижение способностей центральной нервной системы, умственных способностей».

Характерными признаками анемии являются:

бледная и сухая кожа, шелушение и трещины на ней;

ломкие волосы и ногти;

общая и мышечная слабость;

повышенная утомляемость;

сонливость;

головокружение;

обмороки;

шум в ушах;

мелькание «мушек» перед глазами;

одышка;

сердцебиение, учащенный пульс и пр.

Чувство жжения языка, специфическое желание есть мел, зубную пасту, землю, сырые крупу или мясо, а также пристрастие к запахам ацетона или бензина вполне могут оказаться симптомами нехватки железа.

Верными спутниками анемии являются гастрит, парестезии (внезапно возникающие ощущения жжения, покалывания, мурашек), нарушение чувствительности, онемение конечностей. В крайне тяжелых случаях проявляются психические нарушения, бред, галлюцинации, приобретенное слабоумие и др.

Воспаление языка, обострение шизофрении и приступы эпилепсии сигнализируют о дефиците фолиевой кислоты.

Для гемолитических анемий характерны желтизна кожи и слизистых, увеличение селезенки, склонность к образованию камней в желчных путях. Могут наблюдаться тошнота, рвота, расстройство сознания, судороги, развитие острой почечной и/или сердечно-сосудистой недостаточности.

При апластической анемии, возникающей на фоне угнетения регенерации клеток костного мозга, проявляются синяки, гематомы, преимущественно в области бедер, голеней, живота, в местах инъекций, возникают бронхиты, пневмонии.

симптомы анемии. Фото Global Look Press

Анемия и псевдоанемия у беременных

При беременности, в связи с увеличившейся потребностью железа, превышающей способность всасывания его из пищи, чаще всего проявляется железодефицитная анемия. Железо в большом количестве необходимо для формирования плода и плаценты. Его дефицит способствует плохому самочувствию беременной, преждевременным родам и риску развития послеродовых инфекций. Для плода анемия матери чревата недополучением кислорода, который необходим для нормального развития, в частности головного мозга.

Также у беременных возможна псевдоанемия, она же гиперплазия или гидремия. В отличие от анемии, она бессимптомна и проходит в течение пары недель после родов. Гиперплазия отличается тем, что содержание гемоглобина и эритроцитов остается прежним, а вот объем крови увеличивается аж на четверть. Поэтому все показатели в крови снижаются.

Проявления анемии у детей

Анемии, связанные с нехваткой железа у матери в период беременности, впоследствии приведут к железодефицитной анемии и у новорожденного. В этих случаях с 6 месяцев до года специалистами применяются препараты, направленные на восстановление уровня железа в крови, способные не только предотвратить анемию, но и снизить риск заболеваемости ОРВИ и кишечными инфекциями, а также способствовать лучшему развитию.

При наследственных формах гемолитических анемий прогноз зависит от частоты гемолитических кризов (массивное разрушение эритроцитов) и степени тяжести малокровия.

Проблему анемии прокомментировал Максим Анатольевич Шулепов, заведующий детским отделением ГУЗ КБ СМП № 7, врач, детский хирург: «Анемия у детей весьма распространена. Это группа заболеваний эритроцитов, при которых изменяется строение ствола кровеносных клеток. В основном страдают дошкольники. Чаще всего у детей встречается железодефицитная анемия, преимущественно связанная с нарушением питания и, как следствие, поступлением железа, фолиевой кислоты и витамина В12. Из-за недостаточного поступления кислорода в организм появляются шелушения на коже, сама кожа бледная, ногти ломаются, расслаиваются, могут быть язвочки во рту, трещинки в углах губ, дети становятся вялыми и плаксивыми, сон поверхностный, нарушается работа сердечно-сосудистой системы, понижается давление, случаются обмороки, учащается сердцебиение. Дети, перенесшие тяжелую анемию в возрасте до одного года, могут отставать от своих сверстников в развитии, как в психическом, так и в физическом».

По словам специалиста, причины могут быть различны, начиная с нарушений на уровне внутриутробного развития, когда все полностью зависит от мамы и у нее либо врожденная патология, либо имеют место какие-то кровотечения, либо присутствует неправильное питание. Геморрагические анемии чаще всего возникают у детей, страдающих носовыми кровотечениями, и у девочек, имеющих обильные менструальные циклы, железодефицитные — по причине нарушения процесса кроветворения, мегабластные — из-за дефицита фолиевой кислоты и витамина В12 , апластические — из-за болезней костного мозга, гемолитические — вследствие преобладания процесса разрушения эритроцитов.

В любом из описанных случаев Максим Анатольевич советует обращаться к педиатру, поскольку анемия редко проявляется самостоятельно, нужно искать основную патологию.

Для родителей специалист дает главную рекомендацию: «Чтобы кроветворение в организме ребенка протекало без сбоев, в полном объеме должны поступать такие вещества, как железо, белки животного и растительного происхождения, витамины и микроэлементы. Необходима правильная диета, упорядочение питания. В случае, когда анемия вторична, необходимо решить проблему, ставшую предпосылкой».

Прием у врача. Фото Global Look Press

Методы лечения анемии

Лечение анемии осуществляется исходя из ее причин и общего состояния человека. Для этого изначально необходима диагностика, в том числе лабораторные исследования крови.

В случае острой постгеморрагической анемии в первую очередь необходима остановка кровотечения. После массивной кровопотери назначаются препараты железа.

Наиболее распространенные железо- и В12-дефицитные анемии лечат витамином В12 и препаратами с высоким содержанием железа. При чрезвычайно низком уровне гемоглобина, ниже 70—80 г/л, возможен парентеральный способ введения (через кровь, минуя желудочно-кишечный тракт), а также заместительные виды терапии — гемотрансфузии, или переливания эритроцитатной массы.

Андрей Юрьевич, кардиохирург, в деталях рассказал, как происходит процесс лечения: «Если гемоглобин опустился ниже 80 г/л, в условиях стационара осуществляется переливание крови. В остальных случаях применяется консервативная терапия, заключающаяся в потреблении железосодержащих препаратов: таблетки, капсулы, внутримышечные уколы, назначается специальная диета, сочетающая в себе определенное количество белков, железа и кислот. Восполнить дефицит какими-то медикаментозными препаратами — кому-то это удается успешно, но не всем, поскольку зависит не от них, а от их обмена веществ, от реакции организма. Употребление железосодержащих препаратов предпочтительно сочетать с комплексом витаминов, это будет способствовать усвоению».

Лечение апластической анемии включает проведение гемотрансфузий, трансплантацию костного мозга, терапию глюкокортикоидными и анаболическими гормонами.

Несмотря на распространенность анемии и на первый взгляд несущественную опасность, лечение некоторых ее видов может быть осложнено и проводиться стационарно. Поэтому самостоятельно ставить диагноз и назначать себе препараты не стоит, лучше обратиться к специалисту. Это сэкономит не только ваши время, деньги, но и главное — здоровье.

Как предотвратить появление анемии?

Любое лечение — дело малоприятное и весьма затратное. Поэтому выгоднее предотвратить заболевание. Прежде всего обратите внимание на свой рацион. Он должен быть сбалансированным и содержать достаточное количество белка, железа, витаминов группы В.

Средняя норма железа для нормальной жизнедеятельности взрослого человека — 20-25 мг в сутки, лишь 10% из них организм получит с пищей, остальное железо образуется при распаде эритроцитов. В ежедневном рационе женщин должно присутствовать порядка 2 мг железа (обусловлено особенностями организма), мужчинам достаточно 1 мг.

Чтобы предотвратить появление анемии, возьмите за правило делать регулярный чек-ап своего здоровья у врача. Такие осмотры со сдачей анализов выявят дефицит гемоглобина и не только и, конечно, своевременно оповестят о возможных заболеваниях.

Для профилактики анемии важно наличие в рационе продуктов с высоким содержанием железа, витамина В12 и фолиевой кислоты. Рекомендуются к употреблению: свиная и говяжья печень, телятина, говядина, гречневая крупа, зеленые яблоки, гранаты, грибы, капуста, фасоль и другие бобовые, горький шоколад и пр. Андрей Юрьевич также дал свои рекомендации: «Основным источником необходимого железа является красное мясо, оно уже связано с белком и лучше всего усваивается. Также железо хорошо усваивается в сочетании с кислотами. Второй по полезности продукт — зеленые яблоки, в них есть и железо, и кислота». Питаться лучше дробно и часто, маленькими порциями. Это будет способствовать лучшему усвоению. Еда должна быть комнатной температуры, чтобы не раздражать слизистую желудка.

Важно отрегулировать питьевой режим, категорически исключить алкоголь (влияет на ЖКТ и выводит полезные вещества) и отказаться от курения (повышая кислотность желудка, может спровоцировать гастрит или язву).

При железодефицитной анемии будут полезны ферментированные продукты питания, такие как кефир, квас, квашеная капуста и др. В них содержится кислота, улучшающая проникновение железа в энтероциты (клетки кишечника) и уменьшающая образование вредных фитатов железа (если измельчить или подвергнуть термической обработке растительные продукты, это также уменьшит их число).

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