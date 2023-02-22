Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 12:35

Доктор Мясников объяснил, что агрессивное поведение может быть следствием приема некоторых препаратов

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/freepik

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, как самочувствие и состояние здоровья человека влияют на его характер и поведение. Об этом пишет портал «Мослента».

Как отметил медик, изменить личность может недостаток в организме микроэлементов и витаминов, прием некоторых препаратов, сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Последняя часто приводит к депрессии или же осознанию ценности жизни. «Люди вставали с дивана, начинали двигаться и жить», — заявил Александр Мясников. Заболевания сердечно-сосудистой системы могут спровоцировать острый психоз. По заверениям врача, в него впадает около 40% людей после операции на сердце.

Также к раздражительности приводит прием некоторых препаратов и дефицит необходимых веществ. Например, сам доктор Мясников отметил, что на его настроении сказывается метформин, понижающий сахар.

Ранее мы рассказывали о симптомах, которые могут за несколько лет предупредить о деменции.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
При пожаре в доме с отелем в Москве сгорели шесть квартир
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперт назвала 5 грубейших ошибок домашнего педикюра
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости