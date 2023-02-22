Специалисты рассказали об особенностях глиобластомы. Такой диагноз был поставлен Анастасии Заворотнюк

По заявлениям некоторых СМИ, Анастасия Заворотнюк, проходившая лечение в частной клинике, отправилась домой к близким. Несколько лет назад у актрисы была диагностированна и удалена глиобластома головного мозга, после чего был проведен курс необходимой терапии. Основатель проекта «Онкомир», разработчик системы функционального профилактического антиракового питания Дмитрий Фурсов и доцент кафедры фармакологии и фармации Пермского государственного национально-исследовательского университета, кандидат фармацевтических наук Екатерина Третьякова эксклюзивно для «СЭ» рассказали о том, что такое глиобластома головного мозга, и какие методы лечения при этом диагнозе возможны. «Это злокачественное образование, отличающееся агрессивным развитием. Достаточно редкая патология — 1 из 1000 случаев онкологии. Опухоль берет начало в клетках головного мозга — глиях. На фоне нарушения их деятельности клетки начинают активно делиться, в том числе те, что рядом, развивается злокачественный процесс», — пояснили эксперты. Конкретных причин ее развития нет, но врачи выделяют несколько провоцирующих факторов: врожденные клеточные мутации, радиоактивное облучение, вирусные заболевания (цитомегаловирус, герпес VI типа, полимавирус), наличие в анамнезе синдрома Туркота, ранее диагностированный туберозный склероз и нейрофиброматоз в анамнезе.

По словам специалистов, локализуется глиобластома преимущественно в височной и лобной частях головного мозга, иногда диагностируется в мозжечке, спинном мозге и стволе головного мозга. «Различают 3 вида злокачественной опухоли: глиосаркома — образование представляет собой скопление саркоматозных компонентов, гигантоклеточная глиобластома — характеризуется наличием клеток с множественными ядрами, мультиформная глиобластома — отличается быстрым некрозом, потому что опухоль усиленно снабжается кровью», — рассказали они. Также глиобластому разделяют на первичную и вторичную. «В первом случае речь идет о стремительно развивающейся опухоли — максимум за 3 месяца до критического состояния. Чаще она диагностируется у мужчин старшего возраста. Вторичная глиобластома формируется из доброкачественных опухолей и чаще выявляется у женщин среднего и старшего возрастов», — пояснил основатель проекта «Онкомир».

Симптомы глиобластомы проявляются рано, поэтому диагностировать ее на ранней стадии несложно. Это головные боли, которые не снимаются даже сильными обезболивающими препаратами, спонтанные головокружения, тошнота и рвота вне зависимости от приема пищи или употребления алкогольных напитков, а также беспричинное подавленное настроение.

По мере роста глиобластома начинает оказывать давление на определенные участки головного мозга, добавляются специфические симптомы: судороги, ухудшение остроты зрения и слуха, галлюцинации, проблемы с координацией, паралич конечностей, нарушение речи. «Сначала симптомы глиобластомы появляются периодически — больной отмечает повышенную сонливость, быструю утомляемость, понижение работоспособности. Затем они беспокоят в постоянном режиме, что означает активный рост образования», — предупредили эксперты.

Как отметили Дмитрий Фурсов и Екатерина Третьякова, если глиобластома головного мозга диагностирована на 4 стадии развития — лечение нецелесообразно. «Врачи назначают поддерживающую терапию, чтобы облегчить симптомы и на некоторое время продлить жизнь больного. Но на остальных 3 стадиях лечение может дать отличные результаты», — подчеркнули специалисты. Чаще всего, по из словам, назначают хирургическое вмешательство, в ходе которого опухоль удаляют полностью или частично. «Важно не повредить здоровые ткани головного мозга или сделать это минимально — тогда шансы на полное восстановление здоровья и возврат к активной жизни очень большие», — заявил основатель проекта «Онкомир». Химиотерапия и лучевая практикуются в качестве дополнительного лечения уже после операции. Пациентам в возрасте до 65 лет показана химиотерапия, более старшим — лучевая. «Побочные эффекты достаточно выраженные, но врачам хорошо известно, как с ними бороться, — пояснил Дмитрий Фурсов. — Такое лечение минимизирует вероятность развития рецидива». Эффективность хирургического лечения и реабилитационной терапии определяется качеством жизни оперированных больных.

Также эксперты упомянули об инновационном методе лечения в рамках клинического исследования команды врачей НМИЦ радиологии во главе с Андреем Дмитриевич Каприным, которые в свое время провели первую в мире процедуру изолированной перфузии головного мозга пациентке с диагнозом «глиобластома». «Суть инновации в том, что во время медицинской манипуляции мозг кровоснабжается отдельно от тела с помощью аппарата искусственного кровообращения. На этом этапе к органу доставляются концентрированные дозы химиопрепарата, губительные для опухоли, но безопасные для самого органа», — пояснил Дмитрий Фурсов.

Реабилитация при глиобластоме включает медикаментозную терапию сосудистыми и антихолинэстеразными препаратами, физиотерапевтические процедуры, такие как электростимуляция и лазеротерапия, проведение массажей, ЛФК и занятия с логопедом. Прогнозы при глиобластоме зависят от общего состояние здоровья, возраста больного, локализации и размера опухоли, а также ее реакции на лечение. «С глиобластомой живут в среднем год-полтора. Всего лишь в 5% случаев — до пяти лет. У 80% пациентов возникают рецидивы. Предотвратить недуг невозможно, но можно остановить переход из третьей стадии в четвертую», — резюмировали специалисты.