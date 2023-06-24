Дерматовенеролог рассказала, чем можно заменить дезодорант

Врач-дерматовенеролог Елена Богатова рассказала, чем можно заменить дезодорант. «Альтернативой обычному дезодоранту может быть антиперспирант. Отличие в том, что он не только маскирует неприятные запахи, а именно снижает потоотделение. Но антиперспиранты зачастую содержат алюминий», — пояснила специалист. Если говорить о более безопасных аналогах, можно использовать тальк. По словам Елены Богатовой, этот порошок помогает впитывать влагу и уменьшать запах, но потоотделение не предотвращает.

В последнее время появилось много натуральных дезодорантов, которые не содержат алюминия и других химических веществ. «Они обычно включают натуральные ингредиенты, такие как кокосовое масло, масло чайного дерева, сода и другие. Также к натуральным дезодорантам можно отнести алюмокалиевые квасцы — прекрасное безопасное средство для устранения запаха», — подчеркнула врач.

Можно еще воспользоваться некоторыми эфирными маслами. «В качестве замены дезодоранту подойдет эфирное масло лаванды. Благодаря антибактериальным свойствам, оно способно нейтрализовать запах пота. Важно отметить, что эти альтернативы могут не работать для всех. Иногда требуется время, чтобы найти подходящий вариант», — заключила Елена Богатова.

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