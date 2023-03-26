Онколог рассказал, в каком случае дезодоранты могут вызывать рак

Врач-маммолог, онколог Роман Евстратов в беседе с «СЭ» рассказал, что некоторые исследователи утверждают о возможном вреде парабенов, содержащихся в антиперспирантах, а также в зубных пастах и во многой другой косметике, и их взаимосвязи с онкологическими заболеваниями. «Стоит отметить, что качественные косметические средства, как правило, не содержат парабенов. Так что от этого потенциального риска можно себя обезопасить, если выбирать продукцию проверенных производителей», — пояснил специалист.

Также Роман Евстратов обратил внимание, что ни в одном из проведенных исследований пока не была выявлена связь между возникновением злокачественных новообразований молочной железы и использованием антиперспирантов. По его словам, опровергает утверждение о связи компонентов дезодорантов с раком груди и Американская регуляционная организация FDA, в сферу деятельности которой входит проверка продуктов питания, косметики, лекарств и медицинских приборов на наличие вредных веществ.

Ранее мы рассказывали, как защитить себя от рака.