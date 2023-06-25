Терапевт назвала причины тошноты после пробуждения

Врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Алина Красикова рассказала «СЭ» о причинах тошноты после пробуждения. «В некоторых случаях тошнота может возникать сразу после пробуждения. Хотя беременность — одна из наиболее распространенных причин тошноты по утрам, есть и другие факторы, которые могут вызывать подобные симптомы, как у женщин, так и у мужчин», — пояснила специалист.

Возможными причинами утренней тошноты, по словам Алины Красиковой, могут быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), при которой жидкость из желудка поднимается в пищевод, вызывая раздражение, синдром раздраженного кишечника (СРК), при котором возникают боли в животе и запоры, лекарства (некоторые антибиотики, антидепрессанты, препараты от рвоты и другие медикаменты), стресс и тревога, пищевые аллергии или непереносимость некоторых продуктов (молочные продукты, глютен и прочие). «Для точного определения причины тошноты с утра необходимо обратиться к врачу. Врач-терапевт или гастроэнтеролог проведут осмотр, выяснят дополнительные симптомы, если будет необходимость, назначат ряд дополнительных исследований, определят причину и назначат лечение», — заключила специалист.

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