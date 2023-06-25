Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 07:35

Терапевт назвала причины тошноты после пробуждения

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушку тошнит.
Фото Freepik/racool-studio

Врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Алина Красикова рассказала «СЭ» о причинах тошноты после пробуждения. «В некоторых случаях тошнота может возникать сразу после пробуждения. Хотя беременность — одна из наиболее распространенных причин тошноты по утрам, есть и другие факторы, которые могут вызывать подобные симптомы, как у женщин, так и у мужчин», — пояснила специалист.

Возможными причинами утренней тошноты, по словам Алины Красиковой, могут быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), при которой жидкость из желудка поднимается в пищевод, вызывая раздражение, синдром раздраженного кишечника (СРК), при котором возникают боли в животе и запоры, лекарства (некоторые антибиотики, антидепрессанты, препараты от рвоты и другие медикаменты), стресс и тревога, пищевые аллергии или непереносимость некоторых продуктов (молочные продукты, глютен и прочие). «Для точного определения причины тошноты с утра необходимо обратиться к врачу. Врач-терапевт или гастроэнтеролог проведут осмотр, выяснят дополнительные симптомы, если будет необходимость, назначат ряд дополнительных исследований, определят причину и назначат лечение», — заключила специалист.

Ранее мы рассказывали, что делать, если тошнит.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
0
Читайте также
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК «Вагнер»
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дерматовенеролог рассказала, чем можно заменить дезодорант
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости