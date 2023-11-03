Зеленый лук: польза и вред для здоровья
Лук известен человеку около 4000 лет. Первыми его попробовали жители горных районов Афганистана, Ирана и Туркменистана. Ели его и в Древнем Египте: остались записи, что лук-репку и лук-порей давали рабам, строившим пирамиду Хеопса.
Само русское название «лук» возникло из-за сходства изогнутого ростка с оружием. В России выведено множество сортов этого растения: Арзамасский, Ростовский, Бессоновский, Стригуновский, Белозерский и так далее. Зеленый лук ценится не меньше, чем репчатый: ради этих побегов выращиваются лук-батун и лук-слизун, у которых нет настоящей луковицы.
Калорийность и БЖУ зеленого лука
В 100 г зеленого лука содержится всего 19 ккал. Но и большой питательности в нем нет.
В 100 г:
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белков — 1,3 г ;
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жиров — 0 г;
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углеводов — 4,6 г.
Польза зеленого лука
Специфический вкус и риск несвежего дыхания не повод избегать лука. Он обладает множеством полезных свойств.
Помощь в нормализации веса
В зеленом луке содержится хром, который влияет на углеводный и жировой обмен, участвует в реакции клеток на инсулин и активирует ферменты.
Хром особенно важен для людей с высоким уровнем физических нагрузок, т.к. для них возрастает значение углеводов и жиров для получения энергии.
Кроме того, в зеленом луке содержится клетчатка, необходимая для качественной работы пищеварительного тракта. Также она дает ощущение сытости.
Противовоспалительные и антиоксидантные свойства
Русская поговорка «лук от семи недуг» возникла не на пустом месте. Это растение издавна использовалось не только как пища, но и как лекарственное средство. Зеленый лук менее эффективен при простуде, чем репчатый. Но и в нем содержатся флавонолы — растительные соединения, которые входят в семейство флавоноидов и содержатся во многих ярких фруктах и овощах.
Флавонолы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Кверцетин, наиболее изученный из всех биофлавоноидов, содержится в луке в больших количествах. Это вещество обладает антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами.
Укрепление сердечно-сосудистой системы
В луке содержатся полифенолы — соединения, которые полезны для сердечно-сосудистой системы, мозга и глаз.
А клетчатка в составе зеленого лука помогает нормализовать уровень плохого холестерина, что тоже положительно сказывается на здоровье сосудов.
Укрепление общего состояния здоровья
В зеленом луке есть витамин C, польза которого не вызывает сомнений.
Витамин С принимает участие в окислительно-восстановительных реакциях, влияет на всасывание железа, необходим для синтеза некоторых гормонов и белков.
Вред зеленого лука
Повышение кислотности желудка
Зеленый лук — продукт со специфическим вкусом. Людям, имеющим заболевания органов пищеварения, особенно желудка, есть его нужно с осторожностью, чтобы не спровоцировать обострение.
Изменение качества грудного молока
Вкус зеленого лука проявляется в грудном молоке. Кормящим женщинам нежелательно есть этот продукт, чтобы не спровоцировать отказ ребенка от молока.
Аллергия
На зеленый лук, особенно на сырой, изредка может проявляться реакция в виде сыпи и покраснений. По этой причине детям до трех лет есть зеленый лук нежелательно.
Зеленый лук в медицине
Профилактика дефицита витамина С
Известно, что еще корабельный врач из экипажа Кука использовал побеги лука, чтобы избежать цинги. В наши дни профилактика дефицита витаминов не менее важна, особенно зимой.
Одной порции лука в день будет достаточно, чтобы насытить организм витамином С. И такое количество не окажет сильного влияния на дыхание.
Борьба с инфекциями в полости рта
Разжевывание перьев зеленого лука показано при стоматитах и других инфекциях полости рта. При этом использовать способ можно только при отсутствии противопоказаний.
Вкусные блюда с зеленым луком
Зеленый лук принято добавлять в окрошку и овощные салаты, а также в пирожки.
Салат «Весенний»
Ингредиенты:
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зеленый лук — 4-5 стеблей;
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салат айсберг — 2-3 листа;
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редис — 2-3 шт.;
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растительное масло — 1 ст. л.;
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соль — по вкусу.
Способ приготовления:
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Промыть и обсушить лук, листья салата и редис.
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Порвать руками листья салата.
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Лук мелко порезать.
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Редис порезать тонкими кружками.
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Соединить зелень в салатнике, перемешать.
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Полить растительным маслом, при необходимости посолить, еще раз перемешать.
Соус из зеленого лука
Ингредиенты:
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зеленый лук — 4-5 стеблей;
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петрушка — 2-3 ветки;
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укроп — 2-3 ветки;
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чеснок — 1 зубчик;
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сметана или йогурт — 2 ст. л.;
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лимон — по вкусу.
Способ приготовления:
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Зелень промыть и обсушить.
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Мелко нарезать лук, укроп и петрушку.
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Измельчить чеснок.
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Смешать чеснок с зеленью.
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Добавить сметану, немного сока лимона и перемешать до состояния однородности.
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Использовать как заправку для салатов, подавать к мясным блюдам и гарнирам.
Как выбрать зеленый лук
Хороший зеленый лук должен быть ярким по цвету и упругим на ощупь. Следует избегать желтых, блеклых и вялых стеблей.
Если лук продается не в виде перьев, а вместе с луковицей, ее тоже нужно осмотреть.
Белая луковица не должна быть мягкой и тем более склизкой.
Как хранить зеленый лук
Для длительного хранения лук можно поместить в морозильник. Нужно промыть растение, просушить, мелко нарезать и убрать в герметичный пакет.
В остальных случаях достаточно просто убрать лук в холодильник, при этом предварительно мыть его не нужно. Зеленый лук, купленный вместе с луковицей, лучше не обрезать.
Хранить зеленый лук рекомендуется в полиэтиленовом пакете в отведенном ящике для овощей. Использовать его лучше в течение недели с покупки.
Популярные вопросы
Можно ли есть зеленый лук каждый день
Если нет аллергии и других противопоказаний, зеленый лук можно есть каждый день. Но желательно не употреблять его слишком много, может возникнуть аллергия или обострение заболеваний ЖКТ.
Что полезнее: зеленый или репчатый лук
Все части лука (даже шелуха) имеют полезные свойства. Поэтому при выборе между зеленым и репчатым луком нужно ориентироваться на вкусовые предпочтения и на цели употребления.
Лучше сочетать все эти виды в рационе. Так вы получите больше пользы от каждого из них.
С какими продуктами сочетается зеленый лук
Зеленый лук сочетается с мясом, разными видами овощей, брынзой, кисломолочной продукцией, вареными и жареными яйцами, а также с некоторыми видами круп.
Зеленый лук можно добавлять в холодные и горячие супы, тушеные и запеченные мясные и овощные блюда, яичницу и омлет, в начинки для выпечки и заготовки.