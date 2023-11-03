Зеленый лук: польза и вред для здоровья

Лук известен человеку около 4000 лет. Первыми его попробовали жители горных районов Афганистана, Ирана и Туркменистана. Ели его и в Древнем Египте: остались записи, что лук-репку и лук-порей давали рабам, строившим пирамиду Хеопса.

Само русское название «лук» возникло из-за сходства изогнутого ростка с оружием. В России выведено множество сортов этого растения: Арзамасский, Ростовский, Бессоновский, Стригуновский, Белозерский и так далее. Зеленый лук ценится не меньше, чем репчатый: ради этих побегов выращиваются лук-батун и лук-слизун, у которых нет настоящей луковицы.

Калорийность и БЖУ зеленого лука

В 100 г зеленого лука содержится всего 19 ккал. Но и большой питательности в нем нет.

В 100 г:

белков — 1,3 г ;

жиров — 0 г;

углеводов — 4,6 г.

Польза зеленого лука

Помощь в нормализации веса

В зеленом луке содержится хром, который влияет на углеводный и жировой обмен, участвует в реакции клеток на инсулин и активирует ферменты.

Кроме того, в зеленом луке содержится клетчатка, необходимая для качественной работы пищеварительного тракта. Также она дает ощущение сытости.

Противовоспалительные и антиоксидантные свойства

Русская поговорка «лук от семи недуг» возникла не на пустом месте. Это растение издавна использовалось не только как пища, но и как лекарственное средство. Зеленый лук менее эффективен при простуде, чем репчатый. Но и в нем содержатся флавонолы — растительные соединения, которые входят в семейство флавоноидов и содержатся во многих ярких фруктах и овощах.

Кверцетин, наиболее изученный из всех биофлавоноидов, содержится в луке в больших количествах. Это вещество обладает антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами.

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Укрепление сердечно-сосудистой системы

В луке содержатся полифенолы — соединения, которые полезны для сердечно-сосудистой системы, мозга и глаз.

А клетчатка в составе зеленого лука помогает нормализовать уровень плохого холестерина, что тоже положительно сказывается на здоровье сосудов.

Укрепление общего состояния здоровья

В зеленом луке есть витамин C, польза которого не вызывает сомнений.

Вред зеленого лука

Повышение кислотности желудка

Зеленый лук — продукт со специфическим вкусом. Людям, имеющим заболевания органов пищеварения, особенно желудка, есть его нужно с осторожностью, чтобы не спровоцировать обострение.

Изменение качества грудного молока

Вкус зеленого лука проявляется в грудном молоке. Кормящим женщинам нежелательно есть этот продукт, чтобы не спровоцировать отказ ребенка от молока.

Аллергия

На зеленый лук, особенно на сырой, изредка может проявляться реакция в виде сыпи и покраснений. По этой причине детям до трех лет есть зеленый лук нежелательно.

Зеленый лук в медицине

Профилактика дефицита витамина С

Известно, что еще корабельный врач из экипажа Кука использовал побеги лука, чтобы избежать цинги. В наши дни профилактика дефицита витаминов не менее важна, особенно зимой.

Борьба с инфекциями в полости рта

Разжевывание перьев зеленого лука показано при стоматитах и других инфекциях полости рта. При этом использовать способ можно только при отсутствии противопоказаний.

Вкусные блюда с зеленым луком

Зеленый лук принято добавлять в окрошку и овощные салаты, а также в пирожки.

Салат «Весенний»

Ингредиенты:

зеленый лук — 4-5 стеблей;

салат айсберг — 2-3 листа;

редис — 2-3 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

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Способ приготовления:

Промыть и обсушить лук, листья салата и редис. Порвать руками листья салата. Лук мелко порезать. Редис порезать тонкими кружками. Соединить зелень в салатнике, перемешать. Полить растительным маслом, при необходимости посолить, еще раз перемешать.

Соус из зеленого лука

Ингредиенты:

зеленый лук — 4-5 стеблей;

петрушка — 2-3 ветки;

укроп — 2-3 ветки;

чеснок — 1 зубчик;

сметана или йогурт — 2 ст. л.;

лимон — по вкусу.

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Способ приготовления:

Зелень промыть и обсушить. Мелко нарезать лук, укроп и петрушку. Измельчить чеснок. Смешать чеснок с зеленью. Добавить сметану, немного сока лимона и перемешать до состояния однородности. Использовать как заправку для салатов, подавать к мясным блюдам и гарнирам.

Как выбрать зеленый лук

Хороший зеленый лук должен быть ярким по цвету и упругим на ощупь. Следует избегать желтых, блеклых и вялых стеблей.

Если лук продается не в виде перьев, а вместе с луковицей, ее тоже нужно осмотреть.

Как хранить зеленый лук

Для длительного хранения лук можно поместить в морозильник. Нужно промыть растение, просушить, мелко нарезать и убрать в герметичный пакет.

В остальных случаях достаточно просто убрать лук в холодильник, при этом предварительно мыть его не нужно. Зеленый лук, купленный вместе с луковицей, лучше не обрезать.

Популярные вопросы

Можно ли есть зеленый лук каждый день

Если нет аллергии и других противопоказаний, зеленый лук можно есть каждый день. Но желательно не употреблять его слишком много, может возникнуть аллергия или обострение заболеваний ЖКТ.

Что полезнее: зеленый или репчатый лук

Все части лука (даже шелуха) имеют полезные свойства. Поэтому при выборе между зеленым и репчатым луком нужно ориентироваться на вкусовые предпочтения и на цели употребления.

С какими продуктами сочетается зеленый лук

Зеленый лук сочетается с мясом, разными видами овощей, брынзой, кисломолочной продукцией, вареными и жареными яйцами, а также с некоторыми видами круп.